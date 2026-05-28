CHP’de Mehmet Akif Hamzaçebi ‘Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun başına getiriliyor. Parti sözcülüğü Berhan Şimşek’e emanet…

Gamze Erdoğan / ANKARA - CHP’de gözler yeniden şekillenecek parti yönetimine çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bayram sonrasında hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayacağı belirtilirken, 9 kişilik dar ama etkili bir MYK modeli üzerinde durduğu öğrenildi. Yeni yapılanmada, hem örgütü toparlayacak hem de kamuoyuna güçlü mesaj verecek isimlerin kritik görevlere getirileceği ifade ediliyor.

Müslim Sarı

ÖRGÜT YÖNETİMİ MÜSLİM SARI’YA

Kulislerde, örgüt yönetiminin Müslim Sarı’ya verilmesi, parti sözcülüğüne Berhan Şimşek’in getirilmesi, yerel yönetimlerin ise Orhan Sarıbal’a verilmesinin planlandığı konuşuluyor. Bunun yanı sıra Genel Saymanlık için Bülent Kuşoğlu’nun adı geçiyor.

Faik Öztrak

MALİ İŞLER ÖZTRAK’A

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim görevi için yine Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki isimlerinden biri olan Deniz Demir’in adı öne çıkarken, idari ve mali işlerde, daha önce parti sözcülüğü yapan Faik Öztrak, sosyal politikalarda ise daha önce CHP Genel Sekreterliği yapan Neslihan Hancıoğlu’nun görev alabileceği ifade ediliyor. Yine, daha önce Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Devrim Barış Çelik’in de MYK’ya girebileceği belirtiliyor.

‘YOLSUZLUKLA MÜCADELE’ HAMZAÇEBİ KOORDİNASYONUNDA

Öte yandan parti içinde uzun süredir gündemde olan “yolsuzlukla mücadele” konusunda da dikkat çeken bir adım atılması bekleniyor. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’nun başına Kılıçdaroğlu ile uzun yıllar birlikte çalışan Mehmet Akif Hamzaçebi’nin getirileceği konuşuluyor.

