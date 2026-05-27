CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, usulsüzlük iddialarına adı karışan iki lüks aracı genel merkez binasının önüne çektirip üzerine "Haram parayla alınmıştır" yazdırarak radikal bir arınma hareketi başlattı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in kulis bilgilerine göre, Uşak Belediyesi bütçesinden 170 bin euro harcanarak dizayn edilen aracın satılarak elde edilecek geliri Uşak’taki öğrencilere burs olarak dağıtılacak.

Söz konusu araçlardan ilkinin İBB itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'a aldırılan araç olduğu, diğerinin ise Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından belediye bütçesiyle dizayn ettirilip Özgür Özel'e hediye edilen araç olduğu belirtilmişti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN HARAM PARAYA ALERJİSİ VAR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında konuya ilişkin çarpıcı kulis bilgilerini paylaştı.

Atik, bu hamlenin CHP'de yeni bir dönemin ve temizlik operasyonunun ilk somut işareti olduğunu vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmiş dönemlerde bu tarz agresif eylemlere genel merkez önünde müsaade etmediğini hatırlatan Atik, bu kararlılığın partideki köklü değişimi gösterdiğini ifade etti.

Atik, "Yeni bir Kemal Kılıçdaroğlu dönemi göreceğiz. Arınma konusunda özellikle çok kararlı. Haram paraya alerjisi var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu partiden içeriye haram parayı sokmayacak. Belediyelerde de sokmayacak. Bu onun işareti. Bundan sonra bunun benzerlerini göreceksiniz" dedi.

ARAÇLARIN GELİRİ UŞAK HALKINA VE ÖĞRENCİLERE GİDECEK

Fatih Atik'in aktardığı en çarpıcı kulis bilgisi ise, özellikle Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından Uşak Belediyesi’nin kasasından 170 bin Euro artı KDV ödenerek içi dizayn ettirilen aracın akıbeti oldu.

İlk etapta bir sosyal yardım kuruluşuna bağışlanması düşünülen aracın, yapılan son değerlendirmelerle satılmasına karar verildi. Satıştan elde edilecek gelir doğrudan Uşak Belediyesi’ne ve Uşak halkına geri gönderilecek. Ayrıca bu paranın belediye üzerinden şehirdeki öğrencilere burs olarak dağıtılması rica edilecek.

Atik konuyla ilgili şunları söyledi:

"Uşak Belediyesi'ne bu para geri gönderilecek ve oradaki öğrencilere verilmesi rica edilecek. Benim bildiğim kadarıyla. Dün, bu araç satılarak bir sosyal yardım kuruluşuna da bağışlanabilir diye konuşuluyordu. Ama karar verilmiş Uşak halkına, belediyeye gönderilecek, vatandaşa ve öğrencilere burs olarak verilecek. "

