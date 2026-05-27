Kılıçdaroğlu, skandallarla alınan iki aracı da kapının önüne koydu! "Satılık haram araç"lar böyle görüntülendi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu art arda kritik kararlara imza atmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, İBB itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'a aldırılan araçla, Özkan Yalım'ın belediye parasıyla yaptırıp Özgür Özel'e hediye ettiği aracı satışa çıkardı. Araçların üzerine “Haram parayla alınmıştır” yazıldı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etmişti.
Mahkeme, kurultayda "irade fesadı" ve organize rüşvet eylemlerinin gerçekleştiği iddialarını yerinde bularak, Özgür Özel ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı; Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin ise görevi devralmasına karar verdi.
Özel ve yanındakiler mutlak butlan kararını tanımadıklarını ifade ederken, CHP'de art arda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
OLAY OLAN İKİ ARACI DA SATIYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel döneminde tartışmalı şekilde alınan iki aracı satışa çıkardı. Bu araçlardan biri İBB itirafçısı Aziz İhsan Aktaş’ın parasıyla alınan Mercedes marka araç oldu. Diğeri ise otel odasında sevgilisiyle basılan ve rüşvetten tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, belediyenin parasıyla içini 10 milyon TL’ye dizayn ettirip Özgür Özel'e verdiği araba...
"SATILIK HARAM ARAÇ"
Kılıçdaroğlu bu iki aracın bir an önce satılması için talimat verirken satıştan elde edilen paraların CHP'nin kasasına girmeyeceği öğrenildi.
Araçlar CHP Genel Merkezi önünde sergilenirken üzerine ise “Haram parayla alınmıştır”, “Havlucu Belediye Başkanı’ndan satılık haram araç!” ve “Müteahhit Aziz’den satılık haram araç” yazıldığı görüldü.