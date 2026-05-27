CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bayramlaştı. CHP lideri, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in "2 milyon üyeye danışalım genel başkan seçelim" çağrısına da cevap verdi.

BAHÇELİ İLE NE KONUŞTU?

Dün kendisini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aradığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli aradı. Teşekkür ettim kendisine. Eee doğal olarak her bayramda bir şekilde bayramlaşıyorduk. Sayın Bahçeli'nin böyle kibar bir özelliği var. Sadece bayramlaştık. Zaten bayramlaşmada başka konular doğal olarak konuşulmaz, görüşülmez. Onların iyi niyetleri, mesajları oluyor. Bizim de iyi niyetlerimiz, mesajlarımız oluyor. Karşılıklı teşekkür ederek telefonları kapatıyoruz" dedi.

"BİZ DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığını tanımadığını duyuran CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'le ilgili sorulara ise şöyle cevap verdi: "Bayramlaşma da olur. Tabii niye olmasın? Olur yani. Yüz yüze ge liriz niye gelmeyelim arkadaşlar? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Dolayısıyla bütün partililerimiz de buluşuruz, konuşuruz, görüşürüz. Böyle ayrışmak, kavga etmek doğru değil.

Bizim partinin ciddi bir itiraz kültürü vardır ve bu itiraz kültürü partiyi diri tutar. Bu yeni değil daha öteden beri olan bir gelenektir bu. Çünkü herkes düşüncesini özgürce ifade eder.

ÖZEL'İN ÇAĞRISINA CEVAP

Özgür Özel'in "2 milyon üyeye danışalım genel başkan seçelim. Eğer seçilmezsem, seçilenin elini öperim ömrüm boyunca yanında gezerim” çağrısına da cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, "Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer." ifadelerini kullandı.

"İHRAÇ HEMEN OLMAZ, KURALLARA UYMAK ZORUNDAYIZ"

Özel'in grup başkanlığının iptali başvurusu ve kurultay tarihinin sorulduğu CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: Arkadaşlar bir sürü dedikodu bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde bir ciddiyetle yönetilir. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. Hukuk içinde kalmak zorundasınız.

İhraç... İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç ediyor? Bakarsınız oraya. O kurala göre yaparsınız. Geçmişte buna benzer uygulamalar olmuştur. Daha ortada bir şey yok, toplanacağız bakalım. 1 Haziran'da büyük bir olasılıkla toplanacağız. Merkez Yönetim Kurumu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz.

