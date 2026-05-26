Batı Avrupa’yı etkisi altına alan sıra dışı sıcak hava dalgası, termometreleri 40 dereceye ulaştırarak Paris’teki bir koşu yarışında peş peşe kalp krizlerine yol açtı. Avrupa genelinde tüm zamanların rekorlarını altüst eden sıcak hava dalgasının ardından, uzmanlar harita vererek Türkiye için de kırmızı alarm verdi.

Batı Avrupa mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıra dışı bir bahar sıcaklığı dalgasıyla mücadele ediyor. Fransa ve Birleşik Krallık’ta Mayıs ayı tüm zamanların sıcaklık rekorları altüst olurken, İspanya’da termometrelerin 40 °C’ye yaklaşmasıyla "tropikal geceler" dönemi başladı.

Avrupa’yı etkisi altına alan olağanüstü sıcak hava dalgasından sonra Türkiye için de uzmanlardan önemli bir uyarı geldi.

Termometreler 40 dereceyi buldu, kalp krizi riski arttı! Batı Avrupa’yı vuran dalga Türkiye’ye geliyor

FRANSA'DA TARİHİ REKORLAR KIRILIYOR

Fas üzerinden gelen sıcak havanın yüksek basınç alanı altında hapsolmasıyla oluşan sıcak hava kubbesi, Avrupa genelinde sıcaklıkları normalin 12 °C ila 13 °C üzerine çıkardı. Fransa metropol bölgesindeki 350’den fazla kasaba, Mayıs ayı için tarihinin en Joshua yüksek sıcaklıklarını kaydetti. Ülkenin güneybatısındaki Hossegor yakınlarında termometreler 37,1 °C’yi gösterdi. İklim bilimciler mevcut hava şartlarının sanayi devrimi öncesinde neredeyse imkansız olduğunu ve ancak 1.000'de 1 olasılıkla gerçekleşebilecek eşi benzeri görülmemiş bir doğa olayı olduğunu kaydetti.

Termometreler 40 dereceyi buldu, kalp krizi riski arttı! Batı Avrupa’yı vuran dalga Türkiye’ye geliyor

İNGİLTERE VE İSPANYA'DA TERMOMETRELER ALARM VERİYOR

İngiltere Meteoroloji Ofisi, Londra'daki Kew Gardens'ta sıcaklığın 34,8 °C’ye ulaşmasıyla ülkenin Mayıs ayı tüm zamanlar rekorunun kırıldığını duyurdu. İspanya’da ise Guadiana, Guadalquivir ve Ebro vadilerinde sıcaklıkların 40 °C’yi bulması beklenirken, ülke genelinde gece sıcaklığının 20 °C’nin altına düşmediği zorlu tropikal geceler yaşanıyor. Sıcak dalgasının getirdiği ani yük nedeniyle Paris’teki bir koşu yarışında kalp krizi vakaları bildirilirken, çok sayıda koşucu hastaneye kaldırıldı.

Termometreler 40 dereceyi buldu, kalp krizi riski arttı! Batı Avrupa’yı vuran dalga Türkiye’ye geliyor

TÜRKİYE İÇİN SÜPER EL NİNO TEHDİDİ BAŞ GÖSTERİYOR

Avrupa’daki bu olağanüstü tablonun ardından Türkiye’deki iklim durumuna ilişkin kritik uyarı İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl’dan geldi. Pasifik Okyanusu’ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının sıra dışı artışıyla tetiklenen Süper El Nino döneminin dolaylı etkileri nedeniyle önümüzdeki yaz mevsiminin stabil geçmeyeceğini belirten Tağıl, bu dönemin yüksek sıcaklıkların, kuraklığın ve yangın frekansının zirve yaptığı bir süreç olacağını aktardı.

HANGİ BÖLGELER ETKİLENECEK?

Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuraklık riski büyürken, Karadeniz bölgesinde ise şiddetli yağış ve sel olaylarının ön plana çıkması bekleniyor.

YAZ SONUNDA YIKICI MEDİCANE KASIRGASI KAPIDA

Uzmanlar, asıl endişe verici senaryonun ise yaz boyunca biriken deniz yüzeyi sıcaklıkları nedeniyle sonbahar başlangıcında yaşanabileceğini öne sürdü.

Akdeniz ve Karadeniz’deki ortalamanın çok üzerindeki su sıcaklıklarının, kuzeyden sokulacak soğuk hava kütleleriyle çarpışması ani fırtınalara ve kuvvetli sağanaklara yol açacak. Söz konusu ehlikeli birleşme, Doğu Akdeniz’de "medicane" olarak bilinen tropikal benzeri yıkıcı kasırgalar için uygun koşullar oluşturacak.

Sürecin yalnızca meteorolojik bir gelişme olarak görülmemesi enerji, tarım ve su yönetimi açısından stratejik bir hazırlık dönemi olarak ele alınması gerektiği hatırlatılıyor.

Termometreler 40 dereceyi buldu, kalp krizi riski arttı! Batı Avrupa’yı vuran dalga Türkiye’ye geliyor

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Diğer yandan bayramın birinci gününde Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak hariç birçok noktada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın ikinci gününde Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın üçüncü gününde de Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bayramın dördüncü gününde ise Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası