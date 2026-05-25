2026 Kurban Bayramı hava durumu tahminleri belli olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son verilere göre 27-30 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, Ankara ve birçok ilde bayram boyunca aralıklı yağış beklenirken, vatandaşlar “Bayramda hava nasıl olacak?” sorusuna cevap arıyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son değerlendirmelere göre Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli görülmesi bekleniyor.

27 Mayıs 2026 hava durumu

Hava sıcaklıklarının ise birçok bölgede mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Güney ve iç kesimlerde sıcaklıkların dönem dönem mevsim normallerinin altına düşeceği belirtilirken, vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması isteniyor.

28 Mayıs 2026 hava durumu

27-30 MAYIS KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre bayramın birinci gününde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak görülecek. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise yağış alanı genişleyerek Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olacak.

29 Mayıs 2026 hava durumu

Bayramın dördüncü gününde de Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında birçok bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor. Uzmanlar özellikle bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşların güncel hava durumu ve trafik uyarılarını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

BAYRAM'DA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre kentte bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle perşembe günü gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca 19-24 derece aralığında seyredeceği tahmin edilirken, kuzeyli rüzgarların etkisiyle hissedilen sıcaklığın zaman zaman daha düşük olabileceği ifade edildi.

İZMİR VE ANKARA HAVA DURUMU

Ankara’da arife gününden itibaren çok bulutlu hava etkili olacak. Bayram boyunca kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı.

İzmir’de ise bayram süresince parçalı ve çok bulutlu hava öne çıkıyor. Kentte yağış ihtimali diğer büyükşehirlere göre daha düşük olsa da, bazı bölgelerde kısa süreli yerel sağanak geçişleri görülebileceği tahmin ediliyor.

