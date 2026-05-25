Yol bozukluğu nedeniyle meydana gelen kazalara dikkat! İdarenin kusurlu bulunduğu durumlarda sürücünün ‘yol tazminatı’ hakkı bulunabiliyor. Avukat İbrahim Gönen “İdarenin hizmet kusuru sayılır ve tazminat sorumluluğu doğar” diyerek açıkladı.

Yollarda oluşan çukurlar, levha eksiklikleri nedeniyle meydana gelen kazalarda ‘yol tazminatı’ alma ihtimali olabilir. Bursa Barosu avukatlarından İbrahim Gödel, önemli detayları açıkladı.

KAZALARDA BU DETAYA DİKKAT

Gödel, kapatılmayan çukura düşüp hasar gören otomobilin ya da araçların bozuk yolda sıçrattığı çamur yüzünden kullanılamaz hale gelen kıyafetin parasının ilgili kurumdan (Belediye-Karayolları) hizmet kusuru tazminatıyla tahsil edilebileceğini ifade etti.

“TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR”

Avukat Gödel, Anayasa’nın 125. maddesince devlet ve kamu hizmeti gören idarelerin, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında kusurlu hareket etmeleri durumunda verdikleri zararı tazmin etmekle yükümlü olduğuna dikkat çekti.

“DELİL TOPLANMALI”

Gödel, şöyle konuştu:

Yol bozukluğu nedeniyle meydana gelen kazalarda ilgili idare kusurlu bulunduğu takdirde zararı karşılamak durumundadır. Örneğin keskin virajlarda yeterli işaretleme yapılmamışsa veya çukurlarla dolu bir yol zamanında onarılmamışsa, bu durum idarenin hizmet kusuru sayılır ve tazminat sorumluluğu doğar. Kazaya sebebiyet veren yol bakım ve onarım eksikliği idari kusur sayıldığında, ilgili idarenin yasal sorumluluğu devreye girmektedir. Trafik kazası tespit tutanağı, hasar nedeninin belgelenmesi açısından temel kanıt oluşturur. Kazaya ilişkin her tür delil toplanmalıdır: Araçların kazaya uğradığı yerler, yol yüzeyindeki çukurlar, aracın çarptığı taş, fren izi gibi tüm ayrıntılar fotoğraflanmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Maddi tazminat kapsamında araç hasarı, tedavi giderleri, sürekli sakatlık veya iş gücü kaybı gibi zararlar ile manevi tazminat (acı ve ızdırap bedeli) talep edilebilir.

