Ocak ayında ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonla Nicolas Maduro'nun yakalanması ve ardından geçici başkan Delcy Rodriguez hükümetinin yüzlerce siyasi tutukluyu serbest bırakan yasayı çıkarmasının ardından Venezuela, bu kez cezaevlerinden yükselen isyan dalgasıyla sarsılıyor. Ülkenin batısındaki Barinas hapishanesinde tutulan yaklaşık 1.300 mahkum, maruz kaldıkları sistematik kötü muamele, işkence ve hak ihlallerini protesto etmek için hapishane çatısını işgal etti. Yatak ve çarşafları ateşe vererek cezaevi müdürünün görevden alınmasını talep eden mahkumlara gardiyanların ateş açtığı iddia edilirken, cezaevi dışında da isyan kalkanlı Ulusal Muhafızlar ile mahkum yakınları arasında arbede çıktı.

Venezuela'nın başkenti Karakas’tan yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta bulunan Barinas hapishanesinden alevler ve yoğun duman sütunları yükseldi. Koğuşlardaki yatak ve çarşafları çatıya taşıyarak ateşe veren mahkumlar, çatıda toplanarak "Artık işkenceye hayır!" sloganları attı ve pencerelerden "SOS" yazılı yardım pankartları astı.

Mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi! Ülkede yer yerinden oynuyor

"ARTIK İŞKENCEYE HAYIR!”

Yerel bir sivil toplum kuruluşu olan Venezuela Hapishaneler Gözlemevi tarafından sosyal medyada paylaşılan videolarda, göğsünden gerçek mermiyle vurulmuş yaralı bir mahkum kameralara gösterildi. Videoda konuşan bir başka mahkum ise"Biz burada haklarımız için barışçıl bir şekilde protesto düzenliyorduk. Ancak gardiyanlar ve hapishane müdürü silahsız olmamıza rağmen üzerimize doğrudan ateş açtı. Arkadaşlarımız yaralandı. Adalet istiyoruz" dedi.

Mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi! Ülkede yer yerinden oynuyor

ÇATIŞMA ÇIKTI

Arbede haberini alır almaz cezaevi kapısına dayanan mahkum aileleri ile güvenlik güçleri arasında da tansiyon fırladı. Kalkanlarıyla donatılmış askeri polisten oluşan Ulusal Muhafız subayları, ailelerin içeri girmesini engellemek için barikat kurdu. Aaileler ile muhafızlar arasında fiziki çatışmalar yaşanırken, görgü tanıkları barikatların arkasından birkaç dakika boyunca patlama ve çığlık sesleri duyduklarını aktardı.

Mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi! Ülkede yer yerinden oynuyor

Mahkum yakınları, kısa süre sonra içeriden patlama sesleri ve çığlıklar duyduklarını söyledi. AFP’ye konuşan Yelitza Arrollo, hapishanede bulunan oğlundan 8 Mayıs’tan bu yana haber alamadığını anlattı.

Arrollo, "Acı çekiyorlar. Müdürün görevden alınmasını istiyoruz" dedi.

Mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi! Ülkede yer yerinden oynuyor

YAKLAŞIK 1300 TUTUKLU PROTESTOYA KATILDI

Venezuela Hapishaneler Gözlemevi, olayları belgeleyerek insan hakları kuruluşlarına ilettiklerini duyurdu. Kurumda bulunan yaklaşık 1.200 erkek mahkum ile 100’den fazla kadın tutuklu protestoya katıldı.

Venezuela’daki hapishaneler son dönemde ABD, Avrupa ve uluslararası insan hakları örgütlerinin yakın takibine girmişti. Özellikle siyasi tutuklular ve cezaevi koşulları nedeniyle Karakas yönetimine yönelik eleştiriler artmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası