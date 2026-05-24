Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
AFAD verilerine göre Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 22.36’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4 büyüklüğündeki bir deprem gece saatlerinde meydana geldi, ayrıca Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
- Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4 büyüklüğündeki deprem saat 22.36'da kaydedildi.
- Deprem yerin 12,76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
- Malatya'daki sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.
- İlk belirlemelere göre Malatya'daki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
- Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Adana'daki sarsıntı Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay, Mersin, Niğde ve Kayseri'de de hissedildi.
SABAH ADANA, AKŞAM MALATYA!
Öte yandan, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de saat 04.26'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
