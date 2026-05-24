AFAD verilerine göre Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 22.36’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntının yerin 12,76 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

SABAH ADANA, AKŞAM MALATYA!

Öte yandan, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de saat 04.26'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Sarsıntı, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay, Mersin, Niğde ve Kayseri'de de hissedilmişti.

