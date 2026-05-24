Adana, gece yarısı son dakika bir depremle sallandı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay, Mersin, Niğde ve Kayseri'de de hissedildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 8,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLER SALLANDI

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

