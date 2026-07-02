Gelinim Mutfakta'da sezon finali haftası heyecanı sürüyor. 2 Temmuz 2026 Gelinim Mutfakta günün birincisi, beşibiryerde ödülünün sahibi ve güncel puan durumu, yeni bölümle birlikte izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Gelinim Mutfakta'da sezon finaline geri sayım devam ederken yarışmacılar, hafta birinciliği ve 50 altın bilezik için mutfakta kıyasıya mücadele ediyor. 2 Temmuz Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde kayınvalidelerin puanlamasının ardından günün birincisi ve puan tablosu netlik kazanacak. İşte Gelinim Mutfakta'da günün sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın 2 Temmuz Perşembe tarihli bölümünde yarışmacılar, günün yemeğiyle kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için mutfağa girdi. Sezon finali haftasında her puanın büyük önem taşıdığı yarışmada, günün sonunda en yüksek puanı alan gelin beşibiryerde ödülünün sahibi olacak.

2 Temmuz Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte puan durumu

Haftanın ilk gününde Tuğba, ikinci gününde Cemile, üçüncü gününde ise Aysun günün birincisi olarak beşibiryerde ödülünü kazandı. 2 Temmuz Perşembe günü yayınlanan bölümde ise günün birincisi ve beşibiryerde ödülünün sahibi, puanlamanın tamamlanmasının ardından belli olacak.

2 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

2 Temmuz Perşembe günü yayınlanan bölümde kayınvalidelerin vereceği puanlar, hem günün sıralamasını hem de hafta finali öncesindeki genel tabloyu doğrudan etkileyecek. Yarışmacılar, cuma günü verilecek 50 altın bilezik öncesinde avantaj yakalamak için yüksek puan almayı hedefliyor.

2 Temmuz Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte puan durumu

2 Temmuz 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı. Önceki günlerin puanları:

1 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu:

Aysun: 19

Hatice: 18

Cemile: 11

Tuğba: 10

30 Haziran 2026 puan durumu:

Cemile: 19

Aysun: 18

Hatice: 15

Tuğba: 10

29 Haziran 2026 puan durumu:

Tuğba: 25

Cemile: 16

Hatice: 12

Aysun: 5

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