Faizsiz finansman modeliyle öne çıkan ve son dönemde birçok kişinin yöneldiği tasarruf şirketleriyle ilgili yeni bir karar alındı. BDDK, en erken teslim süresini ve erken teslim için gereken ödeme oranını yükseltti. Ayrıca ödeme planlarında taksit dengesine üst ve alt sınır getirildi. İşte detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), faizsiz finansman modeliyle konut ve araç sahibi olmayı kolaylaştıran ve son dönemde yoğun talep gören tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni bir düzenlemeye gitti. Milyonlarca vatandaşın ev ve araç alımında tercih ettiği sistemde hem teslim süreleri hem de erken teslim şartlarında değişiklik yapıldı.

ERKEN TESLİM SÜRESİ VE ÖDENECEK TUTAR ARTTI

Yeni düzenlemeye göre en erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkarılırken, erken teslim hakkı için gereken ödeme oranı da %40’tan %45’e yükseltildi. BDDK tarafından hazırlanan yeni düzenleme Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı’na iletildi.

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TAKSİT TUTARLARINA AYAR

Düzenlemede ödeme planlarına ilişkin önemli bir değişiklik daha yer aldı. Tasarruf finansman şirketleri tarafından hazırlanan müşteri bazlı sözleşmelerde, peşinat hariç olmak üzere taksitlendirme yapısına yeni bir sınır getirildi. Buna göre, ödeme planında yer alan en düşük taksit tutarı, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olamayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

RİSKLER AZALACAK

Söz konusu adımın sektörün likidite risklerini azaltması ve tasarruf havuzlarının finansal yapısını daha korunaklı hale getirmesi amaçlanıyor. Yeni düzenleme yeni sözleşmeleri kapsayacak. Mevcut sözleşmesi olanlar düzenlemeden etkilenmeyecek.