Bakan Işıkhan'a soruldu: En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli temmuz zammını heyecanla beklerken, en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı da merak konusu. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Meclis'i işaret etti. İşte detaylar...
- Ocak-mayıs dönemi 5 aylık enflasyon %16,6 olarak gerçekleşti ve SSK ve BAĞ-KUR emeklileri bu zammı garantiledi.
- Merkez Bankası haziran enflasyonunu %1,36 beklerken, bu durum emekli zammını %18,19'a çıkaracak.
- AA Finans ise haziran enflasyonunu %1,04 olarak tahmin ediyor, bu da emekli zammını %17,82'ye yükseltecek.
- Tahminlere göre en düşük emekli aylığı %18,19 zamla 23 bin 638 liraya, %17,82 zamla ise 23 bin 564 liraya ulaşacak.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına dair düzenlemenin enflasyon oranı açıklandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacağını belirtti.
Milyonlarca emekli temmuz zammı için geri sayıma geçti. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonu ile birlikte milyonların maaş zammı kesinleşecek. Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon %16,6 oldu. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden %16,6'lık zammı garantiledi.
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MERKEZ BANKASI VE AA FİNANS'IN TAHMİNİ
Haziran ayı enflasyonuyla ilgili farklı tahminler bulunuyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun %1,36 gelmesi bekleniyor. Enflasyonun bu oranda gelmesi halinde emekli zammı yüzde 18,19 olacak.
AA Finans'ın anketine göre ise haziran enflasyonunun %1,04 gelmesi bekleniyor. Bu durumda ise emekli zammı %17,82 olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Emekli zammının %18,19 olması halinde en düşük emekli aylığı 23 bin 638 liraya, %17,82 gelmesi halinde ise en düşük emekli maaşı 23 bin 564 liraya çıkacak.
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BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI AÇIKLAMASI
En düşük emekli aylıklarına yönelik yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah, hayırlı olur." dedi.