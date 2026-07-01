Milyonlarca emekli temmuz zammını heyecanla beklerken, en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı da merak konusu. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Meclis'i işaret etti. İşte detaylar...

Milyonlarca emekli temmuz zammı için geri sayıma geçti. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonu ile birlikte milyonların maaş zammı kesinleşecek. Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon %16,6 oldu. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden %16,6'lık zammı garantiledi.

MERKEZ BANKASI VE AA FİNANS'IN TAHMİNİ

Haziran ayı enflasyonuyla ilgili farklı tahminler bulunuyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun %1,36 gelmesi bekleniyor. Enflasyonun bu oranda gelmesi halinde emekli zammı yüzde 18,19 olacak.

AA Finans'ın anketine göre ise haziran enflasyonunun %1,04 gelmesi bekleniyor. Bu durumda ise emekli zammı %17,82 olacak.

Bakan Işıkhan'a soruldu: En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Emekli zammının %18,19 olması halinde en düşük emekli aylığı 23 bin 638 liraya, %17,82 gelmesi halinde ise en düşük emekli maaşı 23 bin 564 liraya çıkacak.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Muayene katılım paylarına zam! İşte devlet ve özel hastanelerde ödenecek yeni ücretler

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI AÇIKLAMASI

En düşük emekli aylıklarına yönelik yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah, hayırlı olur." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası