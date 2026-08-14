AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programı Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde başladı. "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını gerçekleştiriyor.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen program başladı.

Saat 17.30'da başlayan programa, AK Parti'nin 25 yıllık geçmişinde görev yapmış ve halen görevde bulunan 100 binin üzerinde kişi ile Ankaralılar katılım sağladı.

AK Parti'nin çeyrek asrında tarihi mesajlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

25'İNCİ YILA ÖZEL LOGO

AK Parti'nin 25'inci yıl kapsamında özel logo hazırlanırken, logoda Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yüksek hızlı tren, yerli otomobil ve savunma sanayisi araçlarının yanı sıra sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarını simgeleyen figürlere yer verildi.

Miting alanında da 25'inci yıla ilişkin hazırlıklar dikkat çekerken, vatandaşların açtığı pankartlar ve yoğun katılım program öncesinde alandaki hareketliliği artırdı.

AK Parti'nin çeyrek asrında tarihi mesajlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

BAHÇELİ'DEN ANLAMLI ÇELENK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına özel bir çelenk gönderdi. Başkent Millet Bahçesi'ne getirilen çelenk kırmızı ve beyaz karanfillerle süslendi. Çelengin alt kısmında ise beyaz ve turuncu karanfiller kullanılarak "25" yazısı oluşturuldu.

AK Parti'nin çeyrek asrında tarihi mesajlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte miting alanına geldi ve partilileri selamladı.

AK Parti'nin çeyrek asrında tarihi mesajlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde konuşmasını gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, Türkiye sevdalısı sevgili genç kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler... Bu tarihi günde, bu anlamlı buluşmada sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında cennet vatanımızın dört bir yanındaki Türk kardeşlerimi, 81 ilimiz, 922 ilçemizdeki vatandaşlarımın her birini yürekten selamlıyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı coğrafyalarında milletimizi temsil eden tüm vatandaşlarımıza aynı şekilde buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki şu anda kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza selam ediyorum.

BAHÇELİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Ülkemizin ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, partimize, şahsımıza, hareketimize, muhabbet duyan herkese selamlarımı iletiyorum. Özellikle bu akşam gönlü bizimle atan, bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız, Devlet Bahçeli Beyefendi'ye partim ve tüm arkadaşlarım adına kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. Ak kadrolar olarak çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizlere bu günleri gösteren, bu güzelliği bizlere yaşatan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. 25. yaş günümüz, 25. doğum günümüz kutlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25. kuruluş yıldönümü ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun.

Öncelikle 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti çatısı altında farklı kademelerde görev yapan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çeyrek asırdır bu harekete gönlünü veren, bu hareket için yüreğini ortaya koyan, kurucularımızdan yöneticilerimize ve bizimle mesaide bulunan Abdülmecit kardeşimin şu anda aramızda da bulunan ailesinden dolayı, bu hareketteki o gönlünü ortaya koyuşu unutmamız mümkün değil. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın diyorum.

Bakanlarımızdan milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımızdan belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimizden mahalle, köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimizden üyelerimize kadar yol ve dava arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. Kurulduğu İlk günden itibaren bu hareketi samimiyetle bağrına basan hanım kardeşlerimize, AK Parti kadın kollarının tüm mensuplarına bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum.

25 yıldır heyecanlarıyla partimize renk katan, dinamizm katan gençlerimize AK Parti'nin alnı ak, yüreği ak, bahtı ak gençlerine teşekkür ediyorum. Sandık her kurulduğunda sabahın erken saatlerinden itibaren bir bayram havasında sandıkları şenlendiren seçmenlerimize aynı şekilde gönülden teşekkür ediyorum. Bugüne kadar belki oyunu alamadığımız ama tercihlerini daima saygıyla karşıladığımız vatandaşlarımıza da demokrasimize yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı bünyesinde Türkiye'nin bekası, milletimizin istikbali uğrunda birlikte yol yürüdüğümüz ittifak ortaklarımıza dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.

25 yıl içinde pek çok kardeşimizi fani dünyadan ebedi aleme uğurladık. Dava ve yol arkadaşlarımızdan ahirete irtihal etmiş olanlara bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"AK PARTİ'Yİ MİLLET KURDU"

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik, çözümler imkansız değildir dedik, buradan bir çıkış yolu var dedik, bizim reçetemiz var, bizim çözüm önerilerimiz var, bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk. Yeter, söz de, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık."

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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