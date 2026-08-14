İstanbul'da taksi kullanan Koreli bir turist, 552 TL tutan yolculuk için kendisinden 1000 TL taksi ücreti alındığını ifade etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan turist, taksicinin 'sistem çalışmıyor' diyerek ödemeyi uygulamadan almayarak nakit talep ettiğini belirtti.

İstanbul'a gelen Koreli bir turist kullandığı taksinin şoförü tarafından dolandırıldığını öne sürdü.

Koreli turist, 552 TL tutan yolculuk için kendisinden 1000 TL alındığını dile getirdi.

Taksiden indiği anları ve çekilen ücreti sosyal medya hesabından paylaşan turist, nasıl dolandırıldığını anlattı.

Koreli turist İstanbul'da dolandırıldı! 'Sistem çalışmıyor' diyerek 2 kat fazla taksi ücreti istedi

TAKSİCİ NAKİT ÖDEMEDE ISRAR ETTİ

Ödemeyi uygulamadan yapmak istemesine rağmen taksicinin nakitte ısrar ettiğini ifade eden Koreli turist, taksicinin sistemin çalışmadığı iddiasını bulunduğunu aktardı.

Koreli turist İstanbul'da dolandırıldı! 'Sistem çalışmıyor' diyerek 2 kat fazla taksi ücreti istedi

2 KAT PARA ALDI

Yaşananlara tepki gösteren Koreli turist, "Taksi çağırdım. Ödemeyi uygulama üzerinden yapacaktım ancak çalışmadığını söyleyip nakit istedi. 552 TL tutan yolculuk için benden 1000 TL aldı" dedi.

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