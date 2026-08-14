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Spor

Galatasaray'da beklenmedik Torreira gelişmesi: Menajerine talimat verdi

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Türkiye'de geçirdiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Lucas Torreira'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı aldı.

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Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira, Türkiye'den ayrılmayı planlıyor. 30 yaşındaki orta sahanın, kariyeriyle ilgili verdiği kararın nedeni ortaya çıktı.

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AYRILIK İSTEĞİNİ MENAJERİNE İLETTİ

HT Spor'da yer alan habere göre; Torreira, geçtiğimiz mayıs ayında Beyoğlu'nda uğradığı yumruklu saldırı sonrası kulüpten beklediği desteği alamadı. Kendini yalnız hisseden oyuncu, yaşanan sürecin ardından menajeri Pablo Bentancur ile görüşerek, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Lucas Torreira'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiLucas Torreira'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

"KALIYORUM" DEMİŞTİ, KARARI DEĞİŞTİ

Saldırının ardından kulüpten izin alan Torreira, ailesinin yanına Uruguay'a gitmişti. Aynı dönemde yıldız ismin, Galatasaray'dan ayrılabileceğine yönelik haberler çıkmıştı. Torreira'nın, yakın çevresine, "Ayrılmak istiyordum ancak şimdi daha iyiyiz" dediği ve sarı-kırmızlılarda kalma kararı verdiği ifade edilmişti.

30 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da 17 maçta 11 gol attı ve 16 asist yaptı.
Başlık Resmi30 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da 17 maçta 11 gol attı ve 16 asist yaptı.

"YENİ SÖZLEŞME TALEBİ" İDDİASI

Uruguaylı orta saha oyuncusunun, yönetimden yeni sözleşme talep ettiği de iddia ediliyordu. Arsenal'dan 2022 yazında 6 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Lucas Torreira'nın, Galatasaray ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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