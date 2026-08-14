Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bilet satış takvimi açıklandı. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen mücadele 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İşte, Fenerbahçe Lyon bilet fiyatları ve satış tarihleri...

Fenerbahçe-Lyon maç biletleri yalnızca Passo'nun resmi internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacak. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, karşılaşma için satılan biletlerin transfere kapalı olacağı belirtildi. İşte, Fenerbahçe Lyon bilet fiyatları...

Fenerbahçe Lyon bilet fiyatları! Satışa çıkacağı tarih duyuruldu

FENERBAHÇE LYON BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının biletleri 14 Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyeler için Ağustos 2026 Cuma günü satışa sunulmaya başladı.

15 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00'dan itibaren FBSK Super App Premium üyeleri, Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri ve Fenerpara üyeleri için satış başlayacak.

Genel satış ise 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Lyon bilet fiyatları! Satışa çıkacağı tarih duyuruldu

FENERBAHÇE LYON BİLET FİYATLARI

KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.850,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 3.400,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 3.750,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 4.500,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 5.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 5.500,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 7.500,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 8.500,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 10.000,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 12.000,00 TL

MARATON ALT adidas E Blok: 18.000,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK VIP: 40.000,00 TL

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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