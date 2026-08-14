Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Fenerbahçe Lyon bilet fiyatları! Satışa çıkacağı tarih duyuruldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fenerbahçe Lyon bilet fiyatları! Satışa çıkacağı tarih duyuruldu
Fotoğraf Başlığı Fenerbahçe Lyon bilet fiyatları! Satışa çıkacağı tarih duyuruldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bilet satış takvimi açıklandı. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen mücadele 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İşte, Fenerbahçe Lyon bilet fiyatları ve satış tarihleri...

Kaydet
a- | +A

Fenerbahçe-Lyon maç biletleri yalnızca Passo'nun resmi internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacak. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, karşılaşma için satılan biletlerin transfere kapalı olacağı belirtildi. İşte, Fenerbahçe Lyon bilet fiyatları...

Fenerbahçe Lyon bilet fiyatları! Satışa çıkacağı tarih duyuruldu
Başlık ResmiFenerbahçe Lyon bilet fiyatları! Satışa çıkacağı tarih duyuruldu

FENERBAHÇE LYON BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının biletleri 14 Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyeler için Ağustos 2026 Cuma günü satışa sunulmaya başladı.

15 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00'dan itibaren FBSK Super App Premium üyeleri, Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri ve Fenerpara üyeleri için satış başlayacak.

Genel satış ise 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Lyon bilet fiyatları! Satışa çıkacağı tarih duyuruldu
Başlık ResmiFenerbahçe Lyon bilet fiyatları! Satışa çıkacağı tarih duyuruldu

FENERBAHÇE LYON BİLET FİYATLARI

KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.850,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 3.400,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 3.750,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 4.500,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 5.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 5.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 7.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 8.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 10.000,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 12.000,00 TL
MARATON ALT adidas E Blok: 18.000,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK VIP: 40.000,00 TL

İLGİLİ HABERLER
Lukaku Lyon maçında oynayacak mı? Lukaku
HABERLER
Lukaku Lyon maçında oynayacak mı? Lukaku'nun Fenerbahçe transferi duyuruldu
Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turuna geri sayım başladı!
HABERLER
Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turuna geri sayım başladı!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR!
TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR!
Dünyanın öbür ucuna kaçtı, kurtulamadı
BU BAHANEYİ ÖNE SÜRDÜ!
BU BAHANEYİ ÖNE SÜRDÜ!
Taciz dayağı yiyen CHP'li vekil konuştu
YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI!
YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI!
AK Parti'nin 25. yılında kritik mesajlar
SINAV SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
SINAV SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Tekin son noktayı koydu
YÜREK YAKAN VEDA
YÜREK YAKAN VEDA
Kazada can veren genç öğretmen toprağa verildi
GİRESUN'DA CAN PAZARI!
GİRESUN'DA CAN PAZARI!
Sel sularına kapılan 2 kişi aranıyor
LUKAKU'DAN
LUKAKU'DAN "SAKATLIK" CEVABI
"4-6 hafta fazla" dedi, hazır olacağı tarihi açıkladı
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANMIŞ!
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANMIŞ!
Alihan Kuriş polisi atlatamadı
DUYANLAR AKIN ETTİ
DUYANLAR AKIN ETTİ
Tadilattaki binadan servet çıktı! Miktarı dudak uçuklattı
300 OTOBÜS YOLA ÇIKTI!
300 OTOBÜS YOLA ÇIKTI!
"Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz"
G.SARAY'DA BÜYÜK TERS KÖŞE
G.SARAY'DA BÜYÜK TERS KÖŞE
"İstenmeyen adam"a kafa karıştıran sözleşme
ÜSLERDE GERİ ÇEKİLME YOK!
ÜSLERDE GERİ ÇEKİLME YOK!
Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor
SKOR TAHMİNİ DİKKAT ÇEKTİ
SKOR TAHMİNİ DİKKAT ÇEKTİ
Lyon efsanesinden Fenerbahçe maçı uyarısı
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR!
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR!
İşçiye yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
Yıl sonu tahmininde dikkat çeken yükseliş
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Merkez Bankası sinyali verdi!
HESAP DEĞİŞTİ!
HESAP DEĞİŞTİ!
Memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
10 YIL DONDURUCUDA SAKLADILAR
10 YIL DONDURUCUDA SAKLADILAR
Sır perdesi aralandı, 3 ilde şafak baskını yapıldı
ASYA'YI SARSAN FELAKET!
ASYA'YI SARSAN FELAKET!
Korku dolu anlar! Şiddetli yağış sonrası AVM’nin tavanı çöktü
ÖLÜME TERK EDİLDİ!
ÖLÜME TERK EDİLDİ!
Feci dayak sonrası bu hale geldi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 14 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı?
Kaydet
Letonya'daki İHA alarmı NATO'yu harekete geçirdi! Türk F-16'ları devrede
Letonya'daki İHA alarmı NATO'yu harekete geçirdi! Türk F-16'ları devrede
Kaydet
Ankara'daki trafik kazasında vefat eden genç öğretmen toprağa verildi
Ankara'daki trafik kazasında vefat eden genç öğretmen toprağa verildi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.