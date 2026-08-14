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Dünya

Letonya'daki İHA alarmı NATO'yu harekete geçirdi! Türk F-16'ları devrede

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Letonya'daki İHA alarmı NATO'yu harekete geçirdi! Türk F-16'ları devrede
Fotoğraf Başlığı Letonyadaki İHA alarmı NATOyu harekete geçirdi! Türk F-16ları devrede

Letonya’da ülkenin hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracının (İHA) NATO savaş uçaklarınca düşürüldüğü bildirildi. NATO sözcüsü Allison Hart, müdahaleye Türk F-16’larının da katıldığını söyledi.

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Letonya hava sahasında insansız hava aracı alarmı yaşandı. NATO Sözcüsü Allison Hart, Letonya hava sahasına giren İHA'nın NATO savaş uçakları tarafından düşürülmesi üzerine X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

TÜRK VE İTALYAN JETLERİ HAVALANDI

Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracının (İHA) Türk ve İtalyan hava unsurlarınca düşürüldüğünü belirten Hart, İttifak'ın tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti. Sözcü, "Litvanya'da konuşlu İtalyan Eurofighter'ları ve Estonya'dan Türk F-16'ları, Letonya hava sahası üzerindeki bir İHA nedeniyle havalandı." ifadesini kullandı.

Letonya'daki İHA alarmı NATO'yu harekete geçirdi! Türk F-16'ları devrede
Başlık ResmiLetonya'daki İHA alarmı NATO'yu harekete geçirdi! Türk F-16'ları devrede

“NATO GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİPTE”

Bir gün önce ise Romanya ve İspanya'ya ait F-16 savaş uçaklarının, Ukrayna sınırı yakınlarında Romanya hava sahasına giren insansız hava araçlarının ardından harekete geçtiğini belirten Hart, NATO'nun gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.
Hart, "NATO, muhtemel tehditlere karşı 7 gün 24 saat hazırdır. Topraklarımızı korumaya ve halkımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

NEREDEN HAVALANDIĞI BELİRSİZ

Letonya da hava sahasına giren bir İHA'nın NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü ve tehdidin sona erdiğini bildirmiş ancak İHA'nın nereden havalandığına dair bilgi paylaşmamıştı. 32 müttefik ülkenin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi, Polonya ve Romanya hava sahası ihlalleri ile son zamanlardaki İHA olaylarını ele almak üzere önceki gün toplanarak, bu tür hadiseleri kınamış ve müttefik topraklarının savunulmasında kararlı olunduğunu belirtmişti.

Letonyadaki İHA alarmı NATOyu harekete geçirdi! Türk F-16ları devrede
Başlık ResmiLetonyadaki İHA alarmı NATOyu harekete geçirdi! Türk F-16ları devrede

RUSYA'NIN POLONYA VE ROMANYA HAVA SAHASI İHLALLERİ

Romanya hava sahasını ihlal eden, Rusya'ya ait olduğu açıklanan 3 insansız hava aracı, 24-26 Temmuz'da F-16 savaş uçaklarınca etkisiz hale getirilmişti. 30 Temmuz sabahı Ukrayna'ya yönelik Rus füze saldırısı sırasında "Kh-101" tipi bir füze, Polonya hava sahasını ihlal ederek Lublin yakınlarına düşmüştü.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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