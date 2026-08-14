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Dünya

Bir elinde bıçak bir elinde kılıç... O görüntüler polisi alarma geçirdi, yakalanınca yaptıkları ise şaşırttı

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Hindistan’ın Ahmedabad kentinde elinde kılıç ve bıçakla sokakta dolaşan bir kişinin görüntülerinin yayılması, polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada Hussain Feroz Vora isimli saldırgan gözaltına alındı. Vora'nın polis eşliğinde korkuttuğu vatandaşlardan özür dilediği anlar gündem olurken, yırtık kıyafetleri ve topallaması da dikkatlerden kaçmadı.

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Olay, Gujarat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde meydana geldi. Hussain Feroz Vora’nın kamuya açık bir alanda bir elinde kılıç, diğer elinde ise bıçakla dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Tepkilerin artmasının ardından polis, görüntülerdeki kişinin kimliğini belirlemek ve olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için çalışma başlattı.

Bir elinde bıçak bir elinde kılıç... O görüntüler polisi alarma geçirdi, yakalanınca yaptıkları ise şaşırttı
Başlık ResmiBir elinde bıçak bir elinde kılıç... O görüntüler polisi alarma geçirdi, yakalanınca yaptıkları ise şaşırttı

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından Vora birkaç saat içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silahların da incelemeye alındığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bir elinde bıçak bir elinde kılıç... O görüntüler polisi alarma geçirdi, yakalanınca yaptıkları ise şaşırttı
Başlık ResmiBir elinde bıçak bir elinde kılıç... O görüntüler polisi alarma geçirdi, yakalanınca yaptıkları ise şaşırttı

Vora’nın gözaltına alınmasının ardından ortaya çıkan yeni görüntüler ise dikkat çekti. Kıskıvrak yakalanan saldırganın, yırtık kıyafetlerle topallayarak ekip arabasından indiği anlar gündem oldu. Vora'nın ayrıca korkuttuğu vatandaşlardan özür dilediği anlar da çok konuşuldu.

Bir elinde bıçak bir elinde kılıç... O görüntüler polisi alarma geçirdi, yakalanınca yaptıkları ise şaşırttı
Başlık ResmiBir elinde bıçak bir elinde kılıç... O görüntüler polisi alarma geçirdi, yakalanınca yaptıkları ise şaşırttı

Polis, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler ise Ahmedabad’da büyük yankı uyandırdı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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