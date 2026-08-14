MHK duyurdu: Galatasaray-Çorum FK maçının VAR'ı belli oldu
Süper Lig 2026-2027 sezonu 1'inci haftasında bugün RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2026-2027 sezonu ilk haftasında Çorum FK ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Asen Albayrak olacak.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasında VAR koltuğunda Fedai San'ın oturacağını açıkladı. Fedai San'a AVAR'da (Video Yardımcı Hakemi Asistanı) Mehmet Salih Mazlum eşlik edecek.
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