ÖZEL | Anderlecht'ten eski takım arkadaşları, Lukaku'yu anlattı: Ceza sahasında durdurulamaz

Fenerbahçe’nin 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladığı Romelu Lukaku hakkında bir dönem Anderlecht’te beraber forma giydikleri Jan Lecjaks ve Roland Juhasz, Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Kariyerine PO Ormidias'da devam eden Lecjaks, golcü oyuncunun Fenerbahçe için büyük bir değer olacağını söylerken; son olarak sportif direktör olarak görev yapan Juhasz ise Belçikalı yıldızın kısa süre içinde taraftarların gözdesi olacağına belirtti.

Yılın transfer bombalarından birini gerçekleştiren Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Napoli'den Romelu Lukaku’yu kadrosuna katarak hücum hattında önemli bir güç kazandı. Sarı-lacivertli ekibin bugün imza töreni düzenlediği 33 yaşındaki golcünün Anderlecht döneminden takım arkadaşları, Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Belçika ekibinin eski yıldızları Jan Lecjaks ve Roland Juhasz, tecrübeli ismin Fenerbahçe serüveniyle ilgili taraftarları heyecanlandıracak mesajlar verdi.

LECJAKS: “CEZA SAHASINDA DURDURULAMAZ”

36 yaşındaki futbolcu Lecjaks, eski takım arkadaşının RSC Anderlecht döneminde sergilediği performansıyla ilgili gözlemlerine değinerek, “Lukaku, muhteşem bir kariyere sahip. Dünyanın en büyük kulüplerinde forma giydi ve bu takımlarda edindiği deneyim, oyunu daha farklı bir şekilde anlamasına ve takım içinde liderlik rolünü üstlenmesine yardımcı oldu. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Ceza sahasında muazzam bir güç sergiliyor. Onunla uyumlu bir şekilde oynayıp topu ceza sahasına gönderirseniz durdurulamaz hale geliyor” diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü, 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Romelu Lukaku için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenledi.

“BASKI ALTINDA OYNAMAYA ALIŞKIN”

Çekyalı futbolcu Lecjaks, tecrübeli yıldızın bu sezon Fenerbahçe’de sergilemesini beklediği performansla ilgili olarak, “Sağlığına daha da dikkat ederse eminim ki yine harika bir performans ortaya koyacaktır. Romelu, gerçekten güçlü bir oyuncu; hayatı boyunca zorlu taraftarların önünde oynadı ve baskı altında oynamaya alışkındır. Desteğe ihtiyacı var, ceza sahası içinde topla buluşması gerekiyor. Dediğim gibi Lukaku, harika bir oyuncu ve ceza sahası içinde çok güçlü ancak orada topla buluşabilmeli. Sakatlık yaşamadığı takdirde Fenerbahçe için büyük bir değer olur. Şahsen onun bu sezon 15'den fazla gol atacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Cihan Kamer - Lukaku - Oğuz Çetin

“SÜPER LİG, DÜNYADA DAHA CAZİP HALE GELECEK”

Yapılan yıldız transferler sonrası Süper Lig’in yükselen kalitesine dikkat çeken Lecjaks, son olarak şunları ekledi:

Türkiye Süper Ligi, hem sergilenen futbol kalitesi hem de sahip olduğu güçlü taraftar kitlesiyle (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerle) dikkat çekiyor; şimdi de Trabzonspor'un Salah'ı transfer etmek için gerçekleştirdiği büyük girişimle birlikte, eminim ki ligin futbol kalitesi daha da yükselecek ve küresel ölçekte çok daha cazip bir hale gelecektir.

JUHASZ: “GOL KRALLIĞI İÇİN YARIŞIR”

Lukaku ile RSC Anderlecht’te 91 maç aynı takımda forma giyen 43 yaşındaki futbol adamı Roland Juhasz ise yıldız futbolcunun hücumdaki özelliklerine vurgu yaptı: Tipik bir hedef adam olduğu için gol atmadan önce üç ya da dört savunma oyuncusunu çalımlayarak geçecek türden bir oyuncu değildir. Bununla birlikte ceza sahası içinde ve çevresinde çok iyi teknik beceri gerektiren goller atma kapasitesine sahip. O, ceza sahası içinde rakip savunma oyuncularını meşgul edebilen ve kale önünde sergileyeceği tek bir anlık ustalıkla maçın gidişatını bir anda değiştirebilen türden bir forvet. Bence gol krallığı ödülü için yarışacak isimlerden biri olacak. Ne kadar mükemmeliyetçi olduğunu bildiğimden, bunun onun hedeflerinden biri olacağına eminim.

“BİRLİKTE OYNADIĞIM EN İYİ ZİHNİYETE SAHİP İSİM”

33 yaşındaki golcü ismin Belçika günlerine değinen Roland Juhász, şöyle devam etti:

Genç yaşına rağmen oldukça olgun ve başarılı bir futbolcu izlenimi veriyordu. Profesyonelliği ve kişisel özellikleri, onu daha o zamanlarda bile kendi yaşındaki diğer oyunculardan farklı kılıyordu. O, bugüne kadar birlikte oynadığım en iyi zihniyete sahip oyunculardan biri.

“TARAFTARLARIN GÖZDESİ OLACAK”

Lukaku’nun taraftarlar tarafından da takdir göreceğini belirten tecrübeli futbol adamı, “Emin olduğum bir şey varsa, o da taraftarların onu çok seveceğidir. Lukaku, daha önce de söylediğim gibi hem olağanüstü bir oyuncu hem de mükemmel bir insan. Taraftarlar, onun için gerçekten çok önemli. Eğer sakatlıklardan uzak kalabilirse bu ortamda eski performansına geri dönme şansının yüksek olduğuna inanıyorum. Goller gelmeye başladığında çok kısa sürede taraftarların gözdesi haline gelebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Belçşkalı santrfor, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.

“HÜCUMDAKİ BU REKABET TAKIMA FAYDA SAĞLAR”

Mason Greenwood, Vedat Muriqi ve son olarak Romelu Lukaku transferiyle beraber Fenerbahçe’nin hücum hattında yaşanacak rekabete değinen Juhasz, ”Hücumda bu kadar güçlü bir rekabetin olmasının takıma fayda sağlayacağından eminim çünkü oyuncular yerleri için mücadele etmek zorunda kalacaklar ve bu da her zaman oyuncuyu en iyi performansını sergilemeye itecek. Rakip takımların kadrolarını ne kadar güçlendirdiğini göz önünde bulundurursak, hücum oyuncularının performansı şampiyonluk yarışında belirleyici olabilir” sözlerini sarf etti.

"SÜPER LİG, DAHA FAZLA İLGİ GÖRECEK”

Süper Lig’e son dönemdeki gerçekleştiren transferlere ise ayrı bir parantez açan Roland Juhász, son olarak şöyle konuştu:

Türkiye Süper Ligi’ne baktığımızda, kulüplerin bu yaz çok önemli transferler yaptıkları açıkça görülüyor. Bu transferler pek çok futbolseverin dikkatini çekti; bu nedenle ligin yeniden çok daha fazla ilgi göreceğini düşünüyorum.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Yeni takımı ve kazandıracağı para belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası