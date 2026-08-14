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Ekonomi

Dolar yıl sonunda kaç lira olacak? Merkez Bankası anketinde dikkat çeken yükseliş

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Dolar yıl sonunda kaç lira olacak? Merkez Bankası anketinde dikkat çeken yükseliş

Merkez Bankası ağustos ayı Piyasa Beklentileri Anketi'ne göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahminleri yükseldi. Katılımcıların yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43, yıl sonu dolar tahmini ise 51,66 lira oldu. Buna göre, şu an 47,88 lira seviyesinde bulunan dolarda 3,78 lira yükseliş bekleniyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Yıllık enflasyon beklentileri

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YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,21 iken, bu anket döneminde yüzde 29,43 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,95 iken, bu anket döneminde yüzde 23,69 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,83 iken, bu anket döneminde yüzde 18,03 olarak gerçekleşti.

Dolar yıl sonunda kaç lira olacak? Merkez Bankası anketinde dikkat çeken yükseliş
Başlık ResmiDolar yıl sonunda kaç lira olacak? Merkez Bankası anketinde dikkat çeken yükseliş

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,03 olasılıkla yüzde 19,00 - 21,99 aralığında, yüzde 45,17 olasılıkla yüzde 22,00 - 24,99 aralığında, yüzde 23,31 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,05’inin beklentilerinin yüzde 19,00 - 21,99 aralığında, yüzde 47,62’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 - 24,99 aralığında, yüzde 23,81’inin beklentilerinin yüzde 25,00 - 27,99 aralığında olduğu gözlendi.

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24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,79 olasılıkla yüzde 12,00 - 15,99 aralığında, yüzde 51,87 olasılıkla yüzde 16,00 - 19,99 aralığında, yüzde 14,09 olasılıkla ise yüzde 20,00 - 23,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,79‘unun beklentilerinin yüzde 12,00 - 15,99 aralığında, yüzde 52,63‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 19,99 aralığında, yüzde 14,04‘ünün beklentilerinin yüzde 20,00 - 23,99 aralığında olduğu gözlendi.

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FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40,00 oldu. Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,00 olarak gerçekleşti.

Dolar yıl sonunda kaç lira olacak? Merkez Bankası anketinde dikkat çeken yükseliş
Başlık ResmiDolar yıl sonunda kaç lira olacak? Merkez Bankası anketinde dikkat çeken yükseliş

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,55 TL iken, bu anket döneminde 51,66 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 56,69 TL iken, bu anket döneminde 57,43 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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