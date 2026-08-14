TBMM Başkanı Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Çiftçi’nin 81 ilin valisi ile yaptığı toplantıda da önemli kararlar alındı. Azami hassasiyetle birlikte provokatif eylem, gerilim ve kamu düzenini bozabilecek gelişmelere karşı en üst düzey tedbirler alınacak. Dezenformasyona müsaade edilmeyecek, bütün birimler tam koordinasyon hâlinde çalışacak.

Meclis’ten geçen Terörsüz Türkiye yasasının ardından süreçte yeni aşamaya geçilirken, güvenlik güçleri 2013-2015 çözüm süreci döneminde yaşanan provokasyonların tekrarlanmaması için işi sıkı tutuyor.

Önceki gün 81 ilin valisiyle bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin bu konuda valilere önemli uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık bir saat süren basına kapalı toplantıda, Meclis’ten geçen yasanın ardından izlenecek yol haritası, sahadaki gelişmeler ve illerde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Çerçeve Yasa sonrası yapılan ilk güvenlik zirvesinin perde arkası: Yeni süreçte valilere azami hassasiyet talimatı

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‘YAKINDAN İZLEYİN’ İKAZI

Edinilen bilgilere göre, toplantıda valilerden, sahadaki süreci yakından takip etmeleri ve görev yaptıkları şehirlerde konuyla ilgili hassasiyet seviyesini yüksek tutmaları istendi. Süreç boyunca ortaya çıkabilecek provokatif eylem, gerilim ve kamu düzenini bozabilecek gelişmelere karşı gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasının önemi vurgulandı. Bu kapsamda valiliklerin, illerindeki gelişmeleri yakından izlemesi, güvenlik birimleri ve ilgili kamu kurumları arasındaki koordinasyonu güçlü tutması istendi.

Çerçeve Yasa sonrası yapılan ilk güvenlik zirvesinin perde arkası: Yeni süreçte valilere azami hassasiyet talimatı

Özellikle toplumsal hassasiyet oluşturabilecek gelişmeler karşısında güvenlik tedbirlerinin zamanında alınması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve yanlış bilgi veya provokatif içeriklerin toplumsal gerilimi artırmasının önüne geçilmesinin önem taşıdığı belirtildi. Süreçte herhangi bir provokasyonun Terörsüz Türkiye hedefini sekteye uğratmaması için şehirlerde güvenlik, idari koordinasyon ve iletişim mekanizmalarının etkin şekilde işletilmesinin hedeflendiği öğrenildi.

Çerçeve Yasa sonrası yapılan ilk güvenlik zirvesinin perde arkası: Yeni süreçte valilere azami hassasiyet talimatı

TASFİYE KISA ZAMANDA

Meclis Başkanı Kurtulmuş’un toplantıda valilere, kendisini feshettiğini açıklayan ancak silah bırakma sürecini henüz tamamlamayan PKK’nın tasfiyesine ilişkin sürecin kısa zamanda tamamlanmasının beklendiğini aktardığı öğrenildi.

Çerçeve Yasa sonrası yapılan ilk güvenlik zirvesinin perde arkası: Yeni süreçte valilere azami hassasiyet talimatı

Sürecin tamamlanmasının ardından Millî Güvenlik Kurulunun (MGK) değerlendirme yapması ve karar almasının beklendiğini belirten Kurtulmuş’un, MGK kararının ardından Meclis’ten geçen yasanın yürürlüğe girmesi için gerekli işlemlerin başlatılacağını ifade ettiği bildirildi. Toplantıda valilerin sürecin illerde sağlıklı şekilde yürütülmesi konusunda merkezi yönetimle koordinasyon içerisinde çalışacağı belirtildi.

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