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Ekonomi

Konut satışlarında düşüş hızlandı

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Konut satışlarında düşüş hızlandı

Türkiye genelinde sıfır ve ikinci el konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 123 bin 603 olarak hesaplandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde satılan ‘ilk el’ konut sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,6 azalarak 42 bin 529’a geriledi. İkinci el konut sayısı aynı dönemde yüzde 20,8 azalışla 81 bin 74 oldu. Böylece, geçen ay satılan toplam konut sayısı, 2025’in aynı ayına göre toplamda yüzde 17 düşüşle 123 bin 603 olarak gerçekleşti.

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KONUT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,4, ikinci el olanların payı yüzde 65,6 oldu. Ev almak için faiz indirimini bekleyenler, sürecin uzamasıyla kredili alıma başladı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 23 bin 888 olarak hesaplandı.

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Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 2 bin 120 oldu. Temmuzda, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Geçen ay uyruklarına göre en fazla konut satışı 394 ile Rusya, 189 ile İran, 145 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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