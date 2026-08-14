İTO Başkanı Şekib Avdagiç, eylülde güncellenmesi beklenen OVP için üretim, ihracat ve yatırımı koruyacak seçici finansman mekanizmaları çağrısı yaptı. Avdagiç, yeni programda ihracat finansmanından vergi kolaylıklarına, döviz dönüşüm desteğinden stratejik ithalat politikasına kadar 5 başlıkta düzenleme önerdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, eylül ayında güncellenmesi beklenen Orta Vadeli Program’da (OVP) hedefli bir üretim koruma politikası geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Avdagiç yaptığı açıklamada “Türkiye’nin yeni ekonomik politikası, enflasyonu düşürmek ile üretimi korumak arasında bir tercih yapmak arasında sıkışamaz. İkisini aynı anda gerçekleştirecek seçici ve hedefli ve etkili araçlar üretmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Enflasyon düşerken üretim korunmalı: İTO’dan yeni OVP için reçete

Buradaki amacın genel bir kredi genişlemesi veya yeniden enflasyon oluşturacak bir talep teşviki olmadığını aktaran Avdagiç, hedefin üretim kapasitesini, ihracatı ve yatırımı koruyacak seçici finansman mekanizmalarını oluşturmak olduğunu açıkladı. Türkiye’nin ihtiyacının genel bir teşvik ekonomisine geri dönmek olmadığını belirten Avdagiç “İhtiyacımız olan üretim kapasitesini koruyan, ihracatı destekleyen ve teknolojik dönüşümü hızlandıran yeni ve yenilikçi bir sanayi politikasını gerçekleştirmektir” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon düşerken üretim korunmalı: İTO’dan yeni OVP için reçete

OVP’YE 5 MADDELİK ÖNERİ

Avdagiç, yeni OVP’de yer almasını istedikleri hedefli üretim koruma politikasını 5 başlıkta sıraladı:

● İhracat Finansmanı Güçlendirilmeli: Eximbank imkânları yalnızca mevcut ihracatçıları değil, ihracat potansiyeli olan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmeli.

● Yatırım ve İşletme Kredileri Ayrılmalı: Teknoloji yatırımı yapan, ihracat kapasitesi oluşturan ve ithal girdiyi azaltan projelere uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman sağlanmalı.

● Döviz Dönüşüm Desteği Artırılmalı: Kur ile enflasyon arasındaki farkın ihracatçı üzerinde oluşturduğu maliyet baskısını azaltmak için döviz dönüşüm desteği sembolik olmaktan çıkarılmalı.

● İstihdam Büyüten Sektöre Vergi Kolaylığı: Yüksek istihdam sağlayan ve ihracat yapan sektörlerde maliyet artışlarının istihdam kaybına dönüşmemesi için vergi ve SGK yüklerinde seçici düzenlemeler yapılmalı.

● Stratejik İthalat Politikası: Türkiye’nin üretmediği kritik girdilerde gümrük vergileri düşürülmeli, yerli üretimin olduğu alanlarda ise haksız rekabet önlenmeli.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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