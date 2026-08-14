Sanayici dertli. Öz sermayesini kaybetmekten, yatırım için finansman ve arsa bulamamaktan şikâyetçi. Çözüm için 5 maddelik öneri sıralayan ZÜCDER Başkanı Burak Önder, ihracatta pazar kaybetmemek için kârsız, hatta zararına üretim yaptıklarını ifade etti...

Son dönemde sanayicilerin üzerinde en fazla konuştuğu konuların başında sanayici ve ihracatçının yaşadığı zorluklar geliyor. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Burak Önder, dünyanın en büyük üreticileri arasında bulunan Türkiye’nin maliyet baskısı altında sanayicisini kaybettiğini belirtirken, 5 maddelik bir plan önerisinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ın İSO Meclis toplantısında dikkat çektiği ‘erken sanayisizleşme’ tehlikesi vurgusunun ardından ZÜCDER Başkanı Burak Önder’in dikkat çektiği sıkıntı, sanayicilerin yaşadığı durumu gözler önüne seriyor.

Önder, enflasyonla mücadele programını desteklediklerini, ancak bu süreçte Türkiye’nin üretim kaslarını da kaybetmemesi gerektiğini vurguladı. Önder, söz konusu 5 maddeyi “Üreticiye fatura karşılığı uygun maliyetli işletme kredisi sağlanmalı, otomasyon ve dijital dönüşüm yatırımları özel finansmanla desteklenmeli, lojistik ve liman maliyetleri düşürülmeli, yerli e-Ticaret altyapısı güçlendirilip desteklenmeli, sanayi arsalarında rantın önüne geçilmeli” diye sıraladı.

Züccaciyeciler üretimin kârsız sürdüğünü söyledi: Üreticilerden 5 maddelik plan

ZARARINA BİLE ÜRETİM

Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren ender sektörleri arasında yer alan züccaciye sektörünün küresel pazardaki güçlü konumunu korurken yüksek maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılarla mücadele ettiğini söyleyen Önder “Endüstriyel ürünler hariç yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaşan sektör, 100’ün üzerinde ülkeye ürün gönderiyor.

Türkiye’nin kilogram başına ortalama ihracat değerinin 4,5 dolarla yaklaşık üç katına ulaşan züccaciye sektörü, tonaj bazında ise Çin’in ardından dünyanın en büyük üreticileri arasında bulunuyor. Ancak sektör ihracatçısı müşterisini kaybetmemek için kârından vazgeçiyor. İş dünyası geçmişte 6-9 aylık krizlere alışıktı.

Züccaciyeciler üretimin kârsız sürdüğünü söyledi: Üreticilerden 5 maddelik plan

Ancak mevcut süreç çok uzun sürdü. İş dünyası yorgun. Üretim maliyetlerindeki artışa rağmen kilogram başına ihracat değerlerinde gerileme görülebiliyor. Bu da ihracatçının mevcut müşterisini koruma çabasının göstergesi. Hatta bazı şirketler zararına çalışmayı bile göze alıyor. Yüzde 40-50 faiz varken, yatırım imkânsız hâle geldi. Rakibimiz yıllık yüzde 5’le finansman sağlarken bizde yüzde 40-50” dedi.

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YERLİ VE MİLLÎ LOJİSTİK SİSTEMİ OLUŞMALI

Lojistiğin hem ihracat hem ithalat için büyük maliyet olduğunu vurgulayan Burak Önder “THY’deki başarıyı lojistikte yakalamalıyız. THY küresel tek markamız. Her geçen gün büyüyor. O sistemle lojistiğimizi düzenlemeli, limanlarımızı, lojistik şirketlerimizi yerli ve millî sistemle kurgulamalıyız” dedi.

Züccaciyeciler üretimin kârsız sürdüğünü söyledi: Üreticilerden 5 maddelik plan

SANAYİ ARSALARI ALMANYA’NIN 30 KATI

Burak Önder, bahsettiği reçetede sanayi arsalarının fiyat karşılaştırması da yaptı. İstanbul dışında bile sanayi arsalarının metrekare fiyatının 300-350 dolara ulaştığını söyleyen Önder “Yatırım yapmak isteyen sermayesinin önemli bölümünü arsa ve fabrikaya ayırmak zorunda. Avrupa’da metrekare fiyatları 10 avro, ABD’de 15 dolar, seviyelerinde. Toprağa sermayesini yatıran sanayicinin AR-GE’ye, inovasyona, tasarıma yatırımı sınırlanmış oluyor. OSB’lerle bu sorun biraz azalsa da büyük sıkıntı var” dedi.



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