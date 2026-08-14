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Eğitim

İhlas Koleji öğrencisi 'matematik'te dünya birincisi

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İhlas Koleji öğrencisi 'matematik'te dünya birincisi

Singapur’da düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nın bu yılki birincisi Özel İhlas Marmara Evleri 6’ncı sınıf öğrencisi Ömer Salim Köksal oldu.

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Eğitimde 30. yılını geride bırakan İhlas Koleji, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Özel İhlas Marmara Evleri Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ömer Selim Köksal, birçok ülkeden genç matematikçilerin katıldığı Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda (SIMOC 2026) altın madalya kazanarak dünya birincisi oldu.

Organizasyonda 46 ülkeden yaklaşık 3 bin öğrenci mücadele etti. Türkiye’yi ve İhlas Kolejini temsil eden Köksal, zorlu sınavda gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

İhlas Koleji öğrencisi 'matematik'te dünya birincisi
Başlık Resmiİhlas Koleji öğrencisi 'matematik'te dünya birincisi
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Köksal, başarısının arkasında düzenli ve disiplinli çalışma olduğunu belirterek, emeği bulunan öğretmenlerine, okul yönetimine ve ailesine teşekkür etti. Köksal, eylül ayında düzenlenecek Mental Olimpiyatları ile ekim ayında Almanya’daki Einstein Olimpiyatlarında altın madalya kazanmak istediğini belirtti.

İhlas Koleji öğrencisi 'matematik'te dünya birincisi
Başlık Resmiİhlas Koleji öğrencisi 'matematik'te dünya birincisi

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur ise Köksal’ın başarısının öğrencilerin doğru yönlendirme ve çalışma disipliniyle neler başarabileceğinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. Okur, “İhlas Kolejinde eğitim sistemimizi düşünen, tasarlayan, problem çözen ve analitik düşünen bireyler yetiştirmek üzerine inşa ettik. Ömer Selim de bu eğitim modelimizin en somut ve başarılı örneklerinden biridir” dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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