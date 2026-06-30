İhlas Koleji ve Cambridge Türkiye ortaklığıyla hayata geçirilen proje, ortaokul kademesinde bütüncül bir dil eğitimi ekosistemi başlatıyor. Resmî imzaların atıldığı model; öğretmen eğitimleri, veli seminerleri ve dijital içeriklerle desteklenecek.

Uluslararası eğitim alanındaki çalışmalarını bir adım daha ileriye taşıyan İhlas Koleji, İngilizce eğitim kalitesini dünya standartlarına ulaştırmak adına önemli bir adım attı. Kurum, öğrencilerine üst düzey dil becerileri kazandırmak amacıyla Cambridge ile kapsamlı bir akademik iş birliği anlaşması imzaladı. Cambridge Türkiye tarafından geliştirilen “Complete English with Cambridge” projesi, 2026-2027 akademik yılından itibaren ortaokul kademesinde hayata geçirilecek. Ortaklığın resmî imza töreni; Cambridge University Press & Assessment Türkiye Genel Müdürü Nick Ebden, Elodi Education COO’su Hande Karakoç ve İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur’un katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, ölçülebilir ve bütüncül bir dil eğitimi ekosisteminin temelleri atıldı.

İLETİŞİMİ GELİŞTİRECEK

Program, Cambridge yayınları ile uluslararası geçerliliğe sahip Cambridge English Qualifi cations sınavlarını entegre yapıda buluşturuyor. Öğrencilerin sözlü iletişim (Oracy) ve hayat becerilerini (Life Skills) geliştirmeyi hedefleyen model; sınıf içi uygulamalar, öğretmen eğitimleri, veli seminerleri ve çevrimiçi içeriklerle desteklenecek. Programın akademik danışmanlığını Elodi Education üstlenecek.

İhlas Koleji'nde Cambridge eğitimi! Öğrencilere yabancı dilde uluslararası geçerlilik fırsatı

Törende konuşan İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, iş birliğinin önemini şu sözlerle ifade etti: En büyük gayemiz; öğrencilerimizi yalnızca ulusal sınavlara hazırlamak değil, küresel dünyada kendilerini doğru, etkili ve öz güvenli ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. Bu iş birliği, yabancı dil eğitimi anlayışımızı uluslararası standartlarla daha da güçlendiriyor. Hedefi miz öğrencilerimizin dil bilgisinin yanı sıra iletişim becerileri, analitik düşünme kabiliyeti ve küresel bakış açısıyla da donanım kazanmalarıdır. Bu yaklaşımın evlatlarımızın geleceğine katkı sunacağına inanıyoruz.

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CAMBRIDGE TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ NICK EBDEN:

Bu sinerji büyük bir dönüşüm sağlayacak

Cambridge University Press & Assessment Türkiye Genel Müdürü Nick Ebden İhlas Koleji ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. “İhlas Koleji gibi köklü bir eğitim geleneğine ve öğrenci odaklı güçlü bir felsefeye sahip bir kurumla iş birliğini hayata geçirmek bizim için büyük bir mutluluk vesilesidir” diyen Ebden “Cambridge’in küresel tecrübesi ile İhlas Kolejinin dinamik altyapısı birleştiğinde, ortaya çıkan bu güçlü sinerji öğrencilerin hayatında büyük bir dönüşüm sağlayacaktır” açıklamasında bulundu. Projenin akademik yönetimini üstlenen Elodi Education COO’su Hande Karakoç ise üç yıllık süreçte öğretmen gelişimini ve hayat becerilerini destekleyeceklerini vurguladı. Bu hamleyle İhlas Koleji, öğrencilerine uluslararası geçerliliğe sahip İngilizce yeterliliği kazandırmayı hedefliyor.

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