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Üç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

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Üç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü programında 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı partiye katıldı. Yeni katılımlarla AK Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 280’e yükseldi.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, partiye katılan yeni isimlerle de dikkat çekti.

İyi Parti’den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ile Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gelecek Partisi’nden istifa eden Mustafa Bilici AK Parti saflarına katıldı.

Üç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Başlık ResmiÜç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Milletvekillerinin rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Üç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Başlık ResmiÜç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Milletvekili transferleriyle birlikte AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 280’e yükselirken, iktidar partisinin TBMM’deki ağırlığı da arttı.

Üç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Başlık ResmiÜç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
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7 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'DE

AK Parti saflarına katılan belediye başkanları ise şu isimlerden oluştu:

Üç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Başlık ResmiÜç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
  • Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı

  • Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu

    Üç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
    Başlık ResmiÜç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
  • Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu

  • Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır

    Üç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
    Başlık ResmiÜç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

  • Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin

    Üç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
    Başlık ResmiÜç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
  • Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal
  • Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli
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