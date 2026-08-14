Üç milletvekili ve 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü programında 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı partiye katıldı. Yeni katılımlarla AK Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 280’e yükseldi.
AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, partiye katılan yeni isimlerle de dikkat çekti.
İyi Parti’den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ile Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gelecek Partisi’nden istifa eden Mustafa Bilici AK Parti saflarına katıldı.
Milletvekillerinin rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Milletvekili transferleriyle birlikte AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 280’e yükselirken, iktidar partisinin TBMM’deki ağırlığı da arttı.
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7 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'DE
AK Parti saflarına katılan belediye başkanları ise şu isimlerden oluştu:
- Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı
Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu
- Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu
Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır
Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin
- Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal
- Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli