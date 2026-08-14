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Spor

Galatasaray’ın Martinelli planı suya düştü

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Galatasaray’ın Martinelli planı suya düştü

Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'den olumsuz cevap aldığı ileri sürüldü.

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Transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'den beklenmedik bir cevap aldı.

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GALATASARAY'A RET CEVABI

The Athletic'in haberine göre; Arsenal forması giyen Brezilyalı yıldız, Galatasaray'a transfer olmak istemediğini sarı kırmızılı kulübe iletti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın hücum hattı için listesindeki diğer alternatiflere yönelmesi bekleniyor.

Gabriel Martinelli
Başlık ResmiGabriel Martinelli

45 MİLYON AVROLUK TEKLİF

Galatasaray'ın, Gabriel Martinelli için Arsenal'e 45 milyon avroluk resmi teklif sunduğu ileri sürülmüştü.

ARSENAL PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 53 maça çıkan Martinelli, 11 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kariyerinde tüm kulvarlarda 296 maçta 68 gol ve 38 asisti bulunuyor. 2019’da Ituano’dan 7,1 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Martinelli'nin 2027 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi devam ediyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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