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Gaziantep'i ayağa kaldıran olay! Bakkala giden genç kadını kaçırıp cinsel saldırıda bulundular

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Gaziantep'i ayağa kaldıran olay! Bakkala giden genç kadını kaçırıp cinsel saldırıda bulundular

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan 23 yaşındaki genç kadın, tanımadığı kişilerce zorla araca bindirilerek götürüldüğü bir adreste cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Polis ekiplerince yürütülen çalışmada olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen boyacı, tesisatçı, berber ve berber kalfası 4 şüpheli yakalandı. Emniyet önünde toplanan öfkeli kalabalık ise duruma tepki göstererek suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde, evinden bakkala gitmek için çıkan 23 yaşındaki S.P isimli genç kadının, geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.

ZORLA ARACA BİNDİRİLDİ, CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI

Polis ekipleri, genç kadını saatler sonra Vatan Mahallesi'nde buldu. Genç kadın, ailesine ve polise, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilerek götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen, boyacı, tesisatçı, berber ve berber kalfası olduğu iddia edilen M.T. (28), S.B. (26), M.E. (24) ve F.R. (17) isimli şahısları yakaladı.

ÖFKELİ KALABALIK KARAKOL ÖNÜNDE TOPLANDI

Şüpheli şahıslar emniyete götürülürken bu sırada karakol önünde toplanan genç kadının ailesi ile yüzlerce vatandaş yaşananlara tepki gösterdi. Vatandaşlar, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi.

GENÇ KADINA SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK

Genç kadının istismara uğrayıp uğramadığı iddiasının ise yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netleşeceği belirtildi. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Şahinbey
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