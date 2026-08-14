Dursun Özbek'ten transfer için "sabır" mesajı: Artık çok fazla beklemeyeceğiz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2026-2027 sezonunda da Süper Lig şampiyonu olarak tarih yazmak istediklerini belirtti. Özbek, "Sizlerin bazı adımları daha erken görmek istediğinizi biliyoruz. Biraz daha sabır. Hepimizi heyecanlandıracak gelişmeler için artık çok fazla beklemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden "Hedef 2027" başlığıyla yayımlanan mesajında, Süper Lig'de bugün oynayacakları Çorum FK maçıyla yeni bir sezona başladıklarını kaydederek, "Dört yıl önce çıktığımız bu yolculukta üst üste dört şampiyonluğun gururunu ve mutluluğunu yaşadık. Bu dört senede hiç unutamayacağımız mutluluklar yanında üzüntüler ve endişeler de yaşadık. Ama her sezonun sonunda değişmeyen tek bir şey vardı: Galatasaray kazandı. Şimdi önümüzde tarih yazma fırsatı var. Bu sezon, hepimiz için Galatasaray tarihinin en önemli sezonlarından biri. Çünkü profesyonel lig tarihimizde ilk kez, üst üste beşinci kez şampiyon olma ve daha önce ulaşamadığımız bir başarıya ulaşma fırsatı önümüzde duruyor. Dört yıl boyunca yaptıklarımız artık geçmişin başarılarıdır. Kupalarımız müzemizde, şampiyonluklarımız tarihimizdeki yerini aldı. Şimdi sıra 5'inci şampiyonlukta" açıklamasını yaptı.

Dursun Özbek

"BU TAKIM 4 YILDIR UMUTSUZLUĞU YENDİ"

Galatasaray'ı büyük yapan şeylerden birinin taraftarının hiçbir başarıyı yeterli görmemesi olduğunu belirten Dursun Özbek, mesajına şöyle devam etti:

Biliyorum; bugün bazılarınız daha iyisini, daha fazlasını hayal ederek stadımıza geliyor, televizyon karşısında yerini alıyor. Bu hayalleri bundan yıllar önce sizinle birlikte kurmaya başlayan birisi olarak bundan en çok mutlu olan insan benim. Galatasaray'ı büyük yapan şeylerden biri de taraftarının hiçbir başarıyı yeterli görmemesidir. Sizden sadece bir şeyi hatırlamanızı istiyorum. Bu takım 4 yıldır yalnızca rakiplerini yenmedi. Umutsuzluğu yendi. 'Bu kez olmaz' denilen düşünceleri yendi. 'Yapamazlar' diyenleri yendi. Sahada mücadele etti, kendisine karşı oynanan oyunları da yendi. Düştü, ayağa kalktı. Geride kaldı, yetişti. Yoruldu, mücadele etti ve sonunda dört kez üst üste o kupayı kaldırdı. Çünkü Galatasaray'ın en büyük gücü yalnızca sahaya çıkan on bir futbolcu değildir. Galatasaray'ın en büyük gücü, kendisine inanan milyonlardır. Bu takım en büyük başarılarını, camiasıyla tek yürek olduğunda kazandı.

"ULAŞILMAMIŞ BİR BAŞARI İSTİYORUZ"

Çorum FK maçıyla yeni bir hikayenin başlayacağını aktaran Özbek, "Biz ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Beşinci kez üst üste şampiyon olmak istiyoruz. Türkiye'de daha önce ulaşılmamış bu başarıya ulaşmak istiyoruz. Çocuklarımızın yıllar sonra anlatacağı, 'Ben o beşinci şampiyonluğu yaşadım' diyeceği bir sezon istiyoruz. Bugün yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcusuyla ve taraftarıyla Galatasaray'ın yanında olmanın günüdür. Sizlerin bazı adımları daha erken görmek istediğinizi de biliyoruz. Biraz daha sabır. Hepimizi heyecanlandıracak gelişmeler için artık çok fazla beklemeyeceğiz. Galatasaray'ın hedefleri ne kadar büyükse, bizim sorumluluğumuz da o kadar büyüktür. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bugünden itibaren hepimizin başka bir görevi daha var. Tribünde, sokakta, evde, dünyanın neresinde olursak olalım bu takıma yeniden o duyguyu hissettirmek... Biz buradayız. Biz inanıyoruz. Ve daha işimiz bitmedi. Dört şampiyonluk bize beşincisini garanti etmiyor. Ama bize bir şeyi hatırlatıyor: Şampiyon olmak Galatasaray'ın kimliğinde, özünde var. Bu kez yalnızca bir kupa için değil, tarihe geçmek için yola çıkıyoruz. Birlikte yazdığımız bu hikayenin en güzel cümlesi henüz yazılmadı. Şimdi sıra beşincide. Aynı umutla... Aynı inançla... Hedef 2027" şeklinde görüş belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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