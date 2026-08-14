Eskişehir'de polisten kaçıp alkolmetreyi üflemeyen sürücüye rekor ceza

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 550 bin lira ceza yazıldı. Sürücünün ehliyetine daha önceden el konulduğu tespit edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve alkolmetreye üflemeyen ehliyetsiz sürücüye, 550 bin lira para cezası kesildi.

Eskibağlar Mahallesi'nde polis birimlerinin şüphe üstüne durdurmak istediği 26 ADZ 751 plakalı kamyonet, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Bir süre devam eden kovalamacanın sonrasında Sakman Sokak'ta durdurulan kamyonetten inen sürücü F.G, polislere mukavemet gösterdi.

Eskişehirde polisten kaçıp alkolmetreyi üflemeyen sürücüye rekor ceza

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİ

Kelepçe takılıp etkisiz hale getirilen sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı için el konulduğu tespit edildi.

Sürücüye, "polisin 'dur' ihtarına uymamak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak" suçlarından 550 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca kamyonet, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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