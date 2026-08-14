Lukaku'dan "sakatlık" cevabı: "4-6 hafta fazla" dedi, hazır olacağı tarihi açıkladı

Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe; Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood'un ardından Napoli'den Romelu Lukaku'yu transfer etti. Sarı-lacivertli kulüp, Belçikalı yıldız için imza töreni düzenledi. Lukaku, "Yüzde 100 hazır hissediyorum. Gelecek hafta oynamak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekibi Napoli'de forma giyen Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. 33 yaşındaki golcü için Chobani Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin de katıldı.

"NE BİR EKSİK NE BİR FAZLA"

Cihan Kamer, "Doğru oyuncuları kazandırmak için Aziz Yıldırım beni görevlendirdi ve benim de işim bu. 2-3 kez kontrol ettirmeden oyuncu transferine izin vermem. Lukaku, Belçika'da sağlık kontrollerinden geçti. Türkiye'ye gelir gelmez de sağlık kontrolleri yapıldı ve Fenerbahçe'ye hizmet verecek durumda olduğu görüldü. Her futbolcunun sakatlanma ihtimali her zaman vardır. Vedat'ta ne yazık ki bunu yaşadık. Lukaku'nun da sakatlanma ihtimali her futbolcu kadar, ne bir eksik ne bir fazla. Bu spekülasyonlara son vermek istedim. Lukaku'ya 'hoş geldin' diyorum. En iyi 2-3 alternatif önümüze koyuldu. Gece gündüz demeden en iyi ismi almak için harekete geçtik. Lukaku için son noktayı koyduk. Sevgili Lukaku’yla 10-15 gündür abi kardeş gibi görüşüyoruz. Süreci birlikte yürüttük. Lukaku'nun Fenerbahçe formasını giymek için isteği konusunda teşekkür ederim. 'Fenerbahçe formasını giyebilecek bir oyuncu mu? Fenerbahçe formasını giymek istiyor mu?' Transferlerde bu soruların cevaplarına çok önem verdik" ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe ile ilk idmanına 13 Ağustos'ta çıktı.

"BİR OYUNCU ANCAK BU KADAR GÜÇLÜ OLABİLİR"

Oğuz Çetin, "Vedat, Ake ve Greenwood gibi çok önemli transferleri gerçekleştirdikten sonra dünyanın tanıyıp bildiği, hepimizin bildiği Lukaku'yu aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Her bir oyuncuya dört açıdan yaklaşıyoruz. Fiziksel, taktik, mental ve teknik. Bir oyuncu ancak bu kadar güçlü olabilir. Mental olarak da bu kadar kararlı mı olur bir insan? Takımımıza katkılar vereceğine inanıyorum. Son dönemde yaşadığı süreci bireysel çalışmalarıyla Belçika Milli Takımı'nda ve takımlarında geçirmeye çalıştı. Geldiği ilk günden beri fiziksel olarak ölçümlerini yaptık. En hazır duruma getirene kadar planlar yapıldı. Lukaku'yu koruyarak en kısa sürede maçlara çıkması için hazırlıklar yapıldı. Umut ediyorum en kısa sürede sahadaki yerini alacaktır. Böylesine büyük bir transferi tamamladığımız için yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Oğuz Çetin

"TÜRKİYE BENİM İÇİN İKİNCİ EV"

Romelu Lukaku, "Başkanımız Aziz Yıldırım'a, yöneticimiz Cihan Kamer'e, direktörümüz Oğuz Çetin'e ve teknik direktörümüz İsmail Kartal'a teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu süreçte bana olan güvenlerini gösterdiler. Burada olduğum için çok mutluyum. Yaklaşık bir aydır bu anın gerçekleşmesini bekliyordum. Türkiye benim için ikinci ev. 30 yaşından sonra ben de Türkiye'ye gelmiş oldum. Babam 30 yaşından sonra Türkiye'ye gelmişti ve ben 3 yaşındaydım. Küçük şeyler var hatırladığım. Kulübün isteği ve arzusunu görebiliyorum. Oynayacağımız tüm kupaları kazanmak ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Benim için yeni bir rekabet ortamı. Hocamız ve teknik ekip, harika bir ekiple çalıştığımız söylemeliyim. Umarım en yakın sürede sizlerle Türkçe olarak iletişim kurabilirim. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum" sözlerini sarf etti.

Belçikalı futbolcu, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

"ÇOK YÜKSEK HEDEFLERİM VAR"

33 yaşındaki futbolcu, "Yakın arkadaşlarım ve etrafımdaki insanlara bakacak olursak yüzde 50'si Türk. Buraya gelmem kaçınılmaz. Çocukken burada olduğumu söylemiştim, kardeşim de burada oynamıştı. Babamın da son golü buradaydı, yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'ya karşı. Benim için ihtiyacım olan şey de buydu. Çok yüksek hedeflerim var. Kaybetmeyi sevmeyen bir oyuncuyum. Benim ve kulübün hedefleri örtüşüyor. Milan Skriniar'la bir görüşmem oldu. Geldiğimde görüşmüştük. Tesise geldikten sonra herkesle konuşma imkanım oldu. Guendouzi, Ake, Fred ve Kante'yle de görüşme şansım oldu. Tanıdığım Türk oyuncular da vardı. Dün berabere yemek yedik ve kulüple ilgili şeyler anlattılar. Gerçekten kulübün içinde çok iyi bir atmosfer var. Takım arkadaşlarımda da bu isteği ve hırsı görebiliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"İSMAİL KARTAL ÇOK DÜRÜST"

Teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı görüşmeyi anlatan Lukaku, "Dün konuşmalarımız arasında benim açımdan en dikkat çeken şeylerden biri kendisinin ne kadar dürüst olduğuydu. Benden beklentilerini, ofansif ve defansif anlamda beklentilerini konuştuk. Bu dürüstlük benim için çok önemli, dürüstlüğü seven birisiyim. Sürekli olarak oyunculara dürüst olduğunu belirtti. Ofansif bir oyun oynuyoruz. 15-20 dakikalık bir görüşmemiz oldu. Çalışmak için sabırsızlanıyorum" açıklamasını yaptı.

"SAKAT DEĞİLİM, FİTİM"

Oğuz Çetin'in kendisiyle ilgili 4-6 haftalık hazırlık süreci olabileceğine dair açıklamasının hatırlatılması üzerine Lukaku, "Öncelikle kendimi yüzde 100 hazır hissediyorum. Dün takımla birlikte antrenman yaptım. Önümde 5-6 günlük program var. Gelecek hafta oynamak istiyorum elbette. En önemlisi Fenerbahçe'nin kazanması. 4-6 hafta bence uzun bir süre (gülerek). Sakat değilim, fitim" cevabını verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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