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İski su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (14 Ağustos 2026)

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İski su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (14 Ağustos 2026)

İstanbul'da 14 Ağustos Cuma günü bazı ilçelerde yaşanan su kesintileri nedeniyle İSKİ arıza ve kesinti duyuruları takip ediliyor. Bağcılar, Kadıköy ve Maltepe'de şebeke hatlarında meydana gelen arızalar ve altyapı çalışmaları devam ederken çalışmaların tamamlanması için öngörülen saatler de İSKİ tarafından paylaşıldı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Ağustos 2026 tarihli güncel arıza bilgilerini duyurdu. Bağcılar'ın Mahmutbey, Kadıköy'ün Sahrayıcedit ile Maltepe'nin Girne ve Zümrütevler mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor. İSKİ'nin paylaştığı tahmini bitiş saatlerine göre ekiplerin çalışmaları gün içerisinde tamamlaması planlanıyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ

İSKİ'nin 14 Ağustos Cuma günü yayımladığı arıza bilgilerine göre Bağcılar, Kadıköy ve Maltepe'nin bazı mahallelerinde su kesintisi bulunuyor. Kesintilerin nedenleri ilçelere göre değişiklik gösterirken, şebeke hatlarında meydana gelen arızalar ve elektrik altyapı çalışmaları öne çıkıyor.

Kadıköy - Sahrayıcedit Mahallesi

Kesinti başlangıcı: 14 Ağustos 2026 - 10.22
Tahmini bitiş: 14 Ağustos 2026 - 13.30
Kesinti nedeni: Elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Maltepe - Girne ve Zümrütevler mahalleleri

Kesinti başlangıcı: 14 Ağustos 2026 - 11.21
Tahmini bitiş: 14 Ağustos 2026 - 14.00
Kesinti nedeni: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı

İski su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (14 Ağustos 2026)
Başlık Resmiİski su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (14 Ağustos 2026)

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (14 AĞUSTOS 2026)

İstanbul'daki güncel su kesintileri İSKİ'nin resmi internet sitesindeki arıza-kesinti hizmeti üzerinden takip edilebilir. Burada ilçe ve mahalle bazında arıza nedeni ile tahmini bitiş bilgileri görüntülenebiliyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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