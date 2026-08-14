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CHP'li Ahmet Baran Yazgan'ı darp eden kişinin ifadesi ortaya çıktı

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darp edildiği olayla ilgili ifadeler ortaya çıktı. Yazgan'dan şikayetçi olan N.D., olay öncesi beraber alkol aldıklarını, sonrasında Yazgan'ın kadınlara yönelik söylemlerinden rahatsız olduğunu ve bu nedenle arbede çıktığını söyledi. N.D., Yazgan'ın olay esnasında "Ben milletvekiliyim, kimse bana dokunamaz, ben istediğim her şeyi yaparım" dediğini de iddia etti.

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Edirne’de CHP'li milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın darp edilmesiyle neticelenen olayın sonrasında yürütülen soruşturma çevçevesinde hazırlanan “şikâyetçi-şüpheli ifade tutanağı” dosyaya girdi. Gözaltına alınan N.D., ifadesinde gecenin nasıl başladığını ve tartışmanın neden kavgaya dönüştüğünü detaylı biçimde aktardı.

N.D., Yazgan’ı olay gecesinden önce tanımadığını söyleyerek, tartışmanın ilerleyen saatlerde meydana geldiğini ve karşılıklı arbede çıktığını kaydetti.

DOĞUM GÜNÜ İÇİN BULUŞMUŞLAR

N.D.’nin aktardığına göre olay, 12 Ağustos gecesi T.A.’nın doğum günü sebebiyle bir restoranda başlayan buluşmanın sonrasında T.A.’nın evinde sürdü.

Saat 00.15 civarında restorandan ayrılırken Ahmet Baran Yazgan’ın yanlarına gelip kendisini tanıttığını ve doğum gününü kutladığını söyleyen N.D., ardından T.A.’nın evine gittiklerini belirtti. Yazgan’ın yaklaşık 10-15 dakika sonra eve geldiğini ve yaklaşık iki saat süresince beraber alkol alıp sohbet ettiklerini kaydetti.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan
Başlık ResmiCHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan

"BEN MİLLETVEKİLİYİM KİMSE BANA DOKUNAMAZ"

N.D. daha sonrasında Yazgan’ın kendisine küfür ettiğini, kadınların da bu sözlere tepki gösterdiğini iddia etti. İfadesinde, Yazgan’ın “Ben milletvekiliyim, kimse bana dokunamaz, ben istediğim her şeyi yaparım” dediğini ve bunun sonrasında aralarında arbede yaşandığını söyledi..

Arbede esnasında beraber yere düştüklerini söyleyen N.D., Yazgan’ın kendisine vurmayı sürdürdüğünü, kendisinin de kendini savunmak için cevap verdiğini belirtti.

ŞOFÖRÜNÜ ARAMASINI İSTEDİ

N.D., ardından Yazgan’ı yerden kaldırıp beton zemine oturttuğunu, telefonunu eline verip şoförünü aramasını istediğini söyledi. Yazgan’ın şoförü olduğunu söylediği Y. adlı kişiyi kendisinin telefonla aradığını, Yazgan’ın alkollü olduğu için konuşamadığını söyledi.

N.D., yaklaşık 10-15 dakika sonra Y. ve yanındaki başka bir kişinin eve girdiğini, Yazgan’ı dışarı çıkarmaya çalıştıkları esnada tekrar saldırıya uğradıklarını iddia etti.

CHP'li Ahmet Baran Yazgan'ı darp eden kişinin ifadesi ortaya çıktı
Başlık ResmiCHP'li Ahmet Baran Yazgan'ı darp eden kişinin ifadesi ortaya çıktı

"CAM BARDAĞI KIRIP ÜZERİME ATTI"

İfadesinde, “Gelen iki kişi kollarına girdi ve tam balkondan çıkarırken Baran Yazgan onlardan cesaret aldı ve yine bize saldırdı” ifadelerini kullanan N.D., Yazgan’ın cam bardağı kırıp cam parçalarını üzerine attığını öne sürdü.

N.D., “Cam bardağı kırdı ve bu cam kırığını benim üzerime savurdu. Ondan kendimi savunmak için bu bardağı tutmaya çalışırken benim sağ avucumun içi kesildi” dedi. Ayrıca olay esnasında kız arkadaşı B.Ş.’nin de sağ topuğunun yaralandığını söyledi.

"POLİSLER GELDİKTEN SONRA DA SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

İfade tutanağına göre, balkondan gelen gürültü sonrasında olay yerine bekçi ve polis güçleri geldi. N.D., polislerin gelmesinin sonrasında da Yazgan’ın kendilerine küfür etmeye ve saldırmaya çalışmayı sürdürdüğünü öne sürdü.

Polislerin tarafları ayırmaya uğraştığını kaydeden N.D., T.A.’nın da olay esnasında darp edildiğini ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini belirtti. Ardından polislerin Yazgan’ı otopark kısmına götürdüğünü aktardı.

CHP'li Ahmet Baran Yazgan'ı darp eden kişinin ifadesi ortaya çıktı
Başlık ResmiCHP'li Ahmet Baran Yazgan'ı darp eden kişinin ifadesi ortaya çıktı

"YAZGAN'I ZORLA EVDE TUTMADIK"

N.D., Yazgan’ı zorla evde tuttukları doğrultusundaki iddiaları da reddetti.

Telefonun kendisine ait olmadığını, meydana gelen karışıklığın sonrasında cihazın bulunarak polise verildiğini söyleyen N.D., olayın sonrasında hastaneye götürüldüklerini söyledi.

İfadesinin sonunda, Yazgan’ın kendilerine saldırıda bulunduğunu ve kendisinin de hem kendisini hem de evde olan kadınları korumak için cevap verdiğini iddia etti.

YAZGAN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

N.D., “Ben hakkımda isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Ahmet Baran YAZGAN’dan DAVACI ve ŞİKÂYETÇİYİM” diyerek polis tarafından alınan cep telefonunun da iade edilmesini istedi.

CHP'li Ahmet Baran Yazgan'ı darp eden kişinin ifadesi ortaya çıktı
Başlık ResmiCHP'li Ahmet Baran Yazgan'ı darp eden kişinin ifadesi ortaya çıktı

N.D.’nin avukatı tarafından tutanağa geçirilen kısımda ise Ahmet Baran Yazgan hakkında daha ağır suçlamalarda bulunuldu.

"CİNSEL SALDIRIYA TEŞEBBÜS"

Savunmada, Yazgan’ın eve rızayla girmiş olsa dahi “rıza dışı şekilde kalmaya devam ettiği” ve evde olan T.A.’ya yönelik “cinsel taciz ve cinsel saldırıya teşebbüs” kastıyla hareket ettiği iddia edildi.

Avukat, olayda ilk haksız eylemin Yazgan tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

BAKMADAN GEÇME
CHP
GÜNDEM

CHP'li Ahmet Baran Yazgan'a dayak! Taciz iddiasıyla dövülen Yazgan'ın görüntüleri çıktı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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