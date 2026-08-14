LGS 2026 yerleştirme sürecinde beklenen ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. 10-12 Ağustos tarihleri arasında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercihlerini yapan öğrenciler, yerleştirme durumlarını MEB'in sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor. İkinci nakil döneminin tamamlanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için uygulanacak yeni takvim de gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını 14 Ağustos Cuma günü açıkladı. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, hangi okula yerleştiklerini MEB'in resmi sonuç sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. İkinci nakilde de herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise boş kontenjanlar üzerinden yürütülecek il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu süreci başlayacak.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları MEB tarafından 14 Ağustos 2026 Cuma günü açıklandı. Böylece 10-12 Ağustos tarihleri arasında ikinci nakil tercihlerini gerçekleştiren öğrencilerin yeni yerleştirme durumları belli oldu.

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı! MEB e-Okul 2. nakil sonucu sorgulama ekranı

Öğrenciler sonuç ekranından yerleştirildikleri okulu kontrol edebilirken herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar için süreç il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla devam edecek.

LGS 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB e-Okul 2. nakil sonucu sorgulama ekranı

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler LGS ikinci nakil sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Yerleştirme ve öğrenci bilgilerine ilişkin işlemler ayrıca e-Okul sistemi üzerinden takip edilebiliyor.

MEB E-OKUL 2. NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI

MEB tarafından açıklanan LGS ikinci nakil sonuçlarının ardından öğrenciler yerleştirme bilgilerine resmi sonuç sorgulama ekranından ulaşabiliyor. e-Okul da nakil ve öğrenci bilgilerinin takip edilebildiği resmi sistemler arasında bulunuyor.

MEB LGS 2. NAKİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB e-Okul 2. nakil sonucu sorgulama ekranı

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

İkinci nakil döneminin tamamlanmasıyla LGS yerleştirme süreci henüz tamamen sona ermeyecek. MEB takvimine göre hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara başvuruları 17-26 Ağustos 2026 arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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