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Antalya'daki orman yangınlarından sevindiren haber!

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Antalya’nın Kemer ve Alanya ilçelerinde dün başlayan orman yangınları ekiplerin gece boyunca yürüttüğü çalışma sonucunda sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

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Antalya'nın Kemer ilçesi Ulupınar Çıralı Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, ekiplerin gece boyunca zorlu arazi şartlarında yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

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Yangına karadan 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, havadan da 3 helikopter ve 2 uçakla söndürme çalışmalarına destek verildi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'daki orman yangınlarından sevindiren haber!
Başlık ResmiAntalya'daki orman yangınlarından sevindiren haber!

ALANYA'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Saat 02.00 sıralarında Alanya ilçesindeki Yeniköy Mahallesi ile Paşaköy Mahallesi arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazözle yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için gece boyunca çalışma yürüttü.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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