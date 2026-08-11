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Bolu'da orman yangını! Ekipler seferber oldu, alevler kontrol altında

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Bolu'da orman yangını! Ekipler seferber oldu, alevler kontrol altında
Fotoğraf Başlığı Boluda orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 130 personel, 32 araç, 1 uçak, 3 helikopter ve 1 dronla müdahale edilirken bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

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Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Aksaklar köyü mevkisinde başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

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Yangınla mücadele için AFAD, Orman Teşkilatı, Jandarma, İl Özel İdaresi, DSİ, belediye, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 130 personel görevlendirildi.

Çalışmalara 32 araç, 1 uçak, 3 helikopter ve 1 dron destek verdi. Havadan ve karadan yürütülen müdahalenin ardından yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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