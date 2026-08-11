Rafael Leao'dan transfer açıklaması: "Yetkiyi verdim"

Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Milan'ın yıldız kanat oyuncusu Rafael Leao, sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara dair bir açıklama yaptı.

İtalyan ekibi Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, sosyal medya hesabından transfer iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

"YETKİ AİLEM VE AVUKATLARIMDA"

Sahaya ve hedeflerine odaklandığını kaydeden Leao, "Tek düşüncem saha. Her maçta ve her antrenmanda elimden gelenin en iyisini vermeye odaklanmış durumdayım. Her türlü spekülasyonun ve gerçeği yansıtmayan haberlerin önüne geçmek için bir kez daha belirtmek isterim ki, bir süredir tüm işlerimin yönetimini yalnızca aileme ve avukatlarıma emanet etmiş durumdayım. Benim adıma konuşmaya başka hiç kimse yetkili değildir. Şimdi önümüzdeki hedeflere odaklanma zamanı." ifadelerine yer verdi.

Rafael Leao

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON

Güncel piyasa değeri 50 milyon avro olarak gösterilen Rafael Leao'nun, Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev yaptı ve sahada kaldığı 1968 dakikada 10 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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