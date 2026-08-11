Spotify'dan 'yapay zeka' hamlesi! Sanatçı profillerine yeni rozet geliyor

Spotify, yapay zeka tarafından oluşturulan sanatçı profillerine özel "yapay zeka karakteri (AI Persona)" rozeti getirmeye hazırlanıyor. Eylül ortasından itibaren kullanılacak sistemle dinleyiciler, karşılaştıkları profilin gerçek bir kişiyi temsil edip etmediğini daha kolay anlayabilecek.

Dijital müzik platformu Spotify, yapay zeka tarafından oluşturulan sanatçı profillerinin daha kolay ayırt edilebilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, eylül ortasından itibaren bazı sanatçı profillerinde 'AI Persona' (yapay zeka karakteri) rozeti görülmeye başlanacak. Rozet, ilgili sanatçı kimliğinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş olabileceğini ve gerçek bir kişiyi temsil etmeyebileceğini gösterecek.

Spotify, bu adımla müzik platformundaki şeffaflığı artırmayı ve dinleyicilerin güvenini sağlamayı hedeflediğini belirtti.

YAPAY ZEKA PROFİLLERİ ÖNERİLMEYECEK

Spotify, AI Persona olarak belirlenen profilleri varsayılan olarak editoryal veya algoritmik önerilere dahil etmeyecek. Bu profiller, kullanıcı tarafından özellikle takip edilmediği sürece kişiselleştirilmiş önerilerde de yer almayacak.

Sanatçıların bugünden itibaren profillerinin bir AI Persona'yı temsil ettiğini bildirebileceği belirtilirken, platform yalnızca sanatçıların beyanını esas almayacak.

ROZET NERELERDE GÖRÜLECEK?

Eylül ortasında kullanıma sunulması planlanan AI Persona rozeti; sanatçı profillerinin yanı sıra arama bölümünde ve çalma listelerindeki parça satırlarında da gösterilecek.

Dinleyiciler rozete dokunduğunda, sanatçının kendisini şeffaf biçimde AI Persona olarak tanımlayıp tanımlamadığını veya Spotify'ın yaptığı inceleme sonucunda bu kararı alıp almadığını görebilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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