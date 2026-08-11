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Yaşam

Boğazındaki sülükle 10 gün yaşadı! Siirt'te inanılmaz olay

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Çeşmeden içtiği su 6 yaşındaki çocuğa kabus oldu. Yaklaşık 10 gün sonra rahatsızlanan M.E.’nin boğazında sülük olduğu ortaya çıktı.

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Akılalmaz olay Siirt'in Baykan ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki M.E., yaklaşık 10 gün önce çeşmeden su içti.

Aradan geçen sürenin ardından rahatsızlık hisseden çocuğun boğazına bakan ailesi, sülük bulunduğunu fark edince, çocuğu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Boğazındaki sülükle 10 gün yaşadı! Siirt'te inanılmaz olay
Başlık ResmiBoğazındaki sülükle 10 gün yaşadı! Siirt'te inanılmaz olay

DOKTORLARIN MÜDAHALESİYLE KABUS SON BULDU

Burada sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle çocuğun boğazındaki sülük çıkarıldı.

Boğazındaki sülükle 10 gün yaşadı! Siirt'te inanılmaz olay
Başlık ResmiBoğazındaki sülükle 10 gün yaşadı! Siirt'te inanılmaz olay

Boğazdan çıkarılan sülüğün büyüklüğü dikkat çekerken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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