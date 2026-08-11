250 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? Para çekeceklere 13 Ağustos uyarısı

Bankadan para çekmeyi düşünenler “en ucuz ihtiyaç finansmanı” arayışlarını hızlandırırken, %35’e ulaşan yıllık maliyet tüketiciyi frenliyor. Piyasalar, TCMB’nin perşembe açıklayacağı enflasyon raporunda muhtemel bir indirim mesajına odaklandı. ‘Güvercin’ sinyaller halinde kredi/finansman oranlarında düşüşün yolunun açılabileceği ifade ediliyor. Son durumda 250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar…

Piyasalarda Merkez Bankası'nın 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacağı 3. Enflasyon Raporu beklenirken, diğer taraftan petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu’da belirsizlikler takip ediliyor. Merkez Bankası ise jeopolitik risklerin artışa geçtiği mart ayından bu yana piyasa fonlamasını %40’tan sürdürürken, bu haftaki enflasyon raporu sunumunda “muhtemel bir gevşeme” sinyali aranacak.

Son durumda politika oranı %37’de ve yıllık enflasyon %31,75’te bulunuyor. Piyasada öncelikle politika oranına doğru bir gerileme beklentisi öne çıkıyor. Ancak bunun zamanlaması belirsizliğini koruyor.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM 15 ay vade ile faizsiz 2 milyon TL! İşte aylık taksit tutarları

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; TCMB’nin 3. Enflasyon Raporu sunumunda piyasa katılımcılarının soru-cevap kısmında “faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı” ve “fonlama maliyetlerindeki muhtemel değişiklikler” konularında netlik arayacağını ifade etti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik risklerin TCMB’nin stratejisini nasıl etkilediğinin belli olacağını aktaran Doç. Dr. Eryılmaz, iki senaryoya dikkat çekti.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM 11 günde 4 aylık TL getirisi! Asıl yükseliş için kritik seviye geldi

‘GÜVERCİN’ SENARYO

Merkez Bankasının piyasa tarafından ‘güvercin’ olarak algılanacak mesajlar vermesi halinde bu durumun özellikle bankacılık sektörü için bir ‘can suyu’ olabileceğini aktaran Doç. Dr. Eryılmaz; “Temmuzda ana eğilim göstergelerinin ortalaması %1,84 ile enflasyonla mücadele sürecinin en düşük seviyesine geriledi. TCMB’nin de gerileyen enflasyon ana eğilimine vurgu yapması piyasayı olumlu etkileyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

‘ŞAHİN’ SENARYO

Merkez Bankası'nın beklenenden daha "şahin" bir tutum sergilemesi ihtimaline de değinen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Örneğin %26 olan yıl sonu enflasyon tahminini %28-29 bandına yükseltmesi, TCMB’nin hedeflerine ulaşmak için daha sıkı duracağı ve faiz indirimlerini öteleyeceği şeklinde yorumlanabilir” görüşünü dile getirdi.

İHTİYAÇ FİNANSMANI ORANLARI

Bu arada krediler/finansmanlar tarafında da TCMB’nin vereceği mesajlar bekleniyor. Muhtemel bir indirim mesajının, finansman oranlarına da zamanla yansıyabileceği ifade ediliyor.

11 Ağustos 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından ilan edilen ihtiyaç finansmanı oranları şöyle:

Katılım Bankası Kâr Payı Oranı Vakıf Katılım %3,85 Dünya Katılım %3,99 Albaraka %4,00 Kuveyt Türk %4,11 Türkiye Finans %4,15 Hayat Finans %4,25

250 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak 250 bin TL ihtiyaç finansmanın geri ödeme tablosu ise şöyle: