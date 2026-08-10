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Ekonomi

Bakan Işıkhan açıkladı! İŞKUR 7 ayda 848 bin kişiyi işe yerleştirdi

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Bakan Işıkhan açıkladı! İŞKUR 7 ayda 848 bin kişiyi işe yerleştirdi
Fotoğraf Başlığı Bakan Işıkhan açıkladı! İŞKUR 7 ayda 848 bin kişiyi işe yerleştirdi

Bakan Işıkhan, ocak-temmuz döneminde İŞKUR aracılığıyla 848 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini açıkladı. Aynı dönemde 1 milyon 400 binden fazla açık iş tespit edilirken, 450 binden fazla iş yeri ziyareti gerçekleştirildi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamu istihdam kurumu İŞKUR aracılığıyla vatandaşların iş gücüne katılımını kolaylaştırdıklarını ve istihdamı güçlendirdiklerini belirtti.

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"Kamu istihdam kurumumuz Türkiye İş Kurumu aracılığıyla, vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını kolaylaştırıyor, istihdamımızı güçlendiriyoruz. Ocak-temmuz ayları arasında, 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 450 binden fazla iş yeri ziyareti ve 2 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 1 milyon 400 binden fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmeye ve vatandaşlarımızın niteliklerine uygun işlerle buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var."

Bakan Işıkhan açıkladı! İŞKUR 7 ayda 848 bin kişiyi işe yerleştirdi
Başlık ResmiBakan Işıkhan açıkladı! İŞKUR 7 ayda 848 bin kişiyi işe yerleştirdi
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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