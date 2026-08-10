Kuşadası Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP’den YENİ Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının ofisinde arama yapıldı. Polis, avukatlık bürosundan çuval çuval evrak ve dijital materyale el koydu.

Kuşadası Belediyesi’ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında haklarında gözaltı kararı bulunan YENİ Partili Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının avukatlık ofisinde arama yapıldı.

Bülent Tezcan

Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar’ın Londra’da olduğu öğrenilirken, ofiste yapılan aramada Londra’da satın alındığı öne sürülen bir konuta ait satış sözleşmesi bulundu. Arama sonucu el konulan evrak ve dijital materyalleri incelenirken, polis, avukatlık bürosundan çuval çuval evrak ve dijital materyale el koydu.

CHP’den YENİ Parti’ye geçmişti! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının ofisinde arama! Çuval çuval evrak çıktı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında Ezgi Tezcan Yaşar ve Umut Yaşar’ın da bulunduğu 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

CHP’den YENİ Parti’ye geçmişti! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının ofisinde arama! Çuval çuval evrak çıktı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Meclisi’nde "rüşvet alma” suçlamasıyla tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı soruşturmada tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği belirlenmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kuşadası Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKuşadası

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