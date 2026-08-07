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Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, Aydın ve Antalya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler, HTS kayıtları ile MASAK raporlarında yer alan hesap hareketleri birlikte değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin makul şüphe oluştuğu belirtildi. Bu kapsamda; Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, belediye eski başkan yardımcısı Oğuzhan Turan, CHP Meclis Üyesi Ali Kotan'ın da aralarında bulunduğu toplam 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

15 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına alınırken, 7 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında adreslerde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

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