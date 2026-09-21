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Alihan Kuriş’in yeni marifetleri ortaya çıktı! CHP’ye oy atmayana hayatı zindan etmiş

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Alihan Kuriş’in yeni marifetleri ortaya çıktı! CHP’ye oy atmayana hayatı zindan etmiş
Başlık ResmiAlihan Kuriş’in yeni marifetleri ortaya çıktı! CHP’ye oy atmayana hayatı zindan etmiş

Kuriş soruşturmasında ifadesine başvurulan tanıklar, CHP’ye oy vermeyenin yurttan ve gruptan atıldığını söyledi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında üç yeni tanığın ifadesi ortaya çıktı. Uzun yıllardır yapının içerisinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptıklarını belirten üç tanık, seçimlerden önce Alihan Kuriş’in adı verilerek herkesin CHP’ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanıklar, bu talimata uymayanların daha sonra cemaatin yurtlarına, düğün salonlarına, camilerine ve sosyal tesislerine alınmadığını belirterek kapılara görevliler konulduğunu söyledi.

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HER SEÇİMDE AYNI EMİR

Bir tanığın anlatımına göre, girişine izin verilmediğinde kendisine bunun “Alihan Kuriş’in emri” olduğu bildirildi. İkinci tanık ise yapının içerisinde 1968 yılından bu yana bulunduğunu, yaklaşık 10 yıl talebelik ve hocalık yaptığını söyledi. Tanık, siyasi yönlendirmelerin tek bir seçime özgü olmadığını anlatarak 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin büyükşehir belediye başkan adayının desteklenmesinin istendiğini, kendisinin buna itiraz ettiğini kaydetti.

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AİLESİ BİLE DIŞLANMIŞ

Seçimden sonraki Kurban Bayramı’nda bayram namazı için yapıya bağlı olduğunu belirttiği bir öğrenci yurduna giden tanık, kapıdaki iki görevlinin Alihan Kuriş’in emriyle içeri giremeyeceğini söylediğini ifade etti. Bir diğer tanık ise, CHP’ye oy vermediği için hem kendisinin hem de ailesinin yapıdan tamamen dışlandığını söyledi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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