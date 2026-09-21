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Sıra ‘darbe anayasası’na geldi! Türkiye prangalarından kurtuluyor

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Sıra ‘darbe anayasası’na geldi! Türkiye prangalarından kurtuluyor
Başlık ResmiSıra ‘darbe anayasası’na geldi! Türkiye prangalarından kurtuluyor

Terörsüz Türkiye süreciyle terörü tamamen bitirmeye yönelik adımlar atan hükümet, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başlayan dönüşümü yeni anayasa ile taçlandırmak istiyor. 1982 Anayasası’ndaki darbeci izlerin temizlenmesi, yargı krizlerinin önüne geçilmesi ve temel hakların güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Emrah Özcan
EMRAH ÖZCAN

Türkiye Yüzyılında milletin ihtiyaçlarına cevap verecek, çağın şartlarına uyum sağlayacak ve yargı krizlerinin önüne geçecek sivil bir anayasa için yol haritası hazırlanıyor.

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TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNDEN GELEN ÖNERİLER HARMANLANACAK

Türkiye’nin demokratik ve hukuk devletini güçlendirecek yeni anayasa çalışmasıyla, mevcut anayasal sistemin yeniden ele alınması ve toplumun beklentilerine uygun bir taslak metnin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Toplumun tüm kesimlerinden gelen öneriler harmanlanacağı, vesayetçi anlayışın tasfiye edileceği, AYM krizlerinin önüne geçileceği, yargısal aktivizmin son bulacağı, 86 milyon vatandaşın ifade özgürlüğünün güvence altında alınacağı bir taslak anayasa metni amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gelen istikrarın muhafaza edileceği, tüm siyasi partilerin uzlaşısıyla hazırlanacak taslak metnin halk oylamasında kabul görmesi ve tüm siyasi aktörlerin bu süreci millî bir görev olarak görmesi hedefleniyor.

BİREYSEL BAŞVURUNUN KAPSAMI GENİŞLEYECEK

AYM’nin devletin tüm organlarının üzerinde olmasının önüne geçileceği, Yüce Divan yargılamalarıyla ilgili farklı bir usul benimsenerek kararlara karşı itiraz yolunun açılacağı ve bireysel başvurunun kapsamının genişletileceği bir anayasa öngörülürken, 1982 anayasasındaki darbeci izlerden anayasanın tamamen temizlenmesi amaçlanıyor.

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HALKA VETO YETKİSİ GELECEK

Yeni taslak metinde, belirli sayıda imzayla halkın yasama süreçlerine katılımına imkân tanınması, yine geri çağırma hakkı ile itiraz edici referanduma, halk vetosuna yer verilmesi bekleniyor. İfade özgürlüğü güvence altında alınacağı ve basın, ifade ve düşünce özgürlüğünün öncelenerek, hâkim ve savcılara coğrafi teminat getirilmesi de hedeflenenler arasında.

DARBECİ ZİHNİYET OLDUĞU GİBİ DURUYOR

1982 Anayasasının yürürlükte olan 154 maddesinden 103’ünde ya hiç değişiklik olmadı ya da tali değişiklikler yapıldı. Sadece 51 maddede tümden ya da önemli ölçüde değişiklikler oldu. Yürürlükten kaldırılan 23 madde de dikkate alındığında 1982 Anayasasının sadece 74 maddesine esaslı müdahale yapıldı. 103 maddesi ise ilk kabul edildiğindeki temel yapılarını aynen koruyor.

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