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Bahçeli’den yeni anayasa ve seçim kanunu mesajı: “467 rakamını ben de beklemiyordum”

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Bahçeli’den yeni anayasa ve seçim kanunu mesajı: “467 rakamını ben de beklemiyordum”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeleri değerlendirirken yeni anayasa ve seçim mevzuatına ilişkin mesajlar verdi. Meclis’te sağlanan geniş desteğe dikkat çeken Bahçeli, Mekke Anlaşması’nın başka ülkelerin katılımıyla güçleneceğini söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör’ün sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yeni anayasa ve bölgesel iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“467 RAKAMINI BEN DE BEKLEMİYORDUM”

Terörsüz Türkiye sürecinde ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını belirten Bahçeli, Meclis komisyonundaki görüşmelerin geniş bir uzlaşmanın oluşmasına katkı sağladığını söyledi.

Çerçeve Yasa’nın kabulünde ortaya çıkan desteği değerlendiren Bahçeli, “Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum” dedi. Bu sonucun toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirten MHP lideri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve farklı toplum kesimlerinden partisine ziyaretlerin arttığını anlattı.

Bahçeli’den yeni anayasa ve seçim kanunu mesajı: “467 rakamını ben de beklemiyordum”
Başlık ResmiBahçeli’den yeni anayasa ve seçim kanunu mesajı: “467 rakamını ben de beklemiyordum”

YENİ ANAYASA VE SEÇİM KANUNU ÇAĞRISI

Türkiye’nin siyasi istikrara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne desteğini yineledi. Bununla birlikte, uygulamada ortaya çıkan bazı sorunların değerlendirilmesi ve sistemin sağlıklı işlemesi için yeni anayasa hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Seçim kanunu ile siyasi partiler kanununda değişiklik önerisini de açıklayan Bahçeli, sistemi güçlendirecek ve aksaklıkları giderecek düzenlemelerin tartışılmasını istedi. Bu çalışmalara siyasetçilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, aydınlar ve akademisyenlerin katılması gerektiğini belirtti. Düzenlemelerin yeni anayasa çalışmalarıyla uyumlu yürütülmesine dikkat çekti.

Bahçeli’den yeni anayasa ve seçim kanunu mesajı: “467 rakamını ben de beklemiyordum”
Başlık ResmiBahçeli’den yeni anayasa ve seçim kanunu mesajı: “467 rakamını ben de beklemiyordum”

MEKKE ANLAŞMASI İÇİN GENİŞLEME MESAJI

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması’nı önemli bir adım olarak değerlendiren Bahçeli, diğer ülkelerin katılımıyla iş birliğinin daha güçlü hâle geleceğini söyledi.

Müslüman ülkelerin nüfus ve doğal kaynak potansiyellerini yeterince değerlendiremediğini savunan Bahçeli, Türkiye’nin liderliğinde yürütülecek çalışmaların hem ülkenin uluslararası konumunu güçlendireceğini hem de İslam dünyasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Bahçeli’den yeni anayasa ve seçim kanunu mesajı: “467 rakamını ben de beklemiyordum”
Başlık ResmiBahçeli’den yeni anayasa ve seçim kanunu mesajı: “467 rakamını ben de beklemiyordum”

ANKETLERE DÜZENLEME, SPORDA BİRLEŞTİRİCİLİK VURGUSU

Kamuoyu araştırmalarına yönelik eleştirilerini de yineleyen Bahçeli, bu alanda yasal düzenleme yapılmasını istedi. Toplumun doğru bilgilerle bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

Amedspor üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen MHP lideri, sporun siyasi görüş, etnik köken ve mezhep ayrımı gözetmeden herkesi birleştirmesi gerektiğini söyledi. Tribünlerdeki hareketliliğin farklı amaçlarla kullanılmasının gerilimleri artırabileceği uyarısında bulundu.

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Amedspor üzerinden sert mesaj: Bahçeli "Terörsüz Türkiye" için net konuştu! "Süreçte geri dönüş yok"
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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