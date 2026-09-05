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Ekonomi

7 ayda 130 tonluk altın alımı! Fiyata bakmadan ‘Merkez’den topluyorlar

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7 ayda 130 tonluk altın alımı! Fiyata bakmadan ‘Merkez’den topluyorlar
Fotoğraf Başlığı 7 ayda 130 tonluk altın alımı! Fiyata bakmadan ‘Merkez’den topluyorlar

Altın fiyatlarında sert hareketler yaşanırken, merkez bankaları temmuzda da net 23 ton altın aldı. Böylece bu yılın 7 aylık döneminde toplam alımlar 130 tona ulaştı. Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan verilere göre Çin yılbaşından bu yana altın rezervlerine 60 ton ekledi ve 2 bin 366 tona çıkardı. Aynı dönemde Rusya ise 50 ton altın satarak, toplam rezervlerini 2 bin 277 tona düşürdü.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altına en büyük desteği veren küresel merkez bankalarının alımları temmuz ayında da devam etti. Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan verilere göre merkez bankaları temmuzda net 23 ton altın aldı. Gelişmekte olan ülkeler bu ayda altın alımlarını sürdürürken; Çin (20 ton) ve Polonya (8 ton) başı çekti. Özellikle Çin Halk Bankası'nın alım faaliyetleri son aylarda hız kazandı ve Mayıs 2026'dan bu yana aylık çift haneli altın alımları dikkat ekti.

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7 AYDA 130 TON ALIM

Temmuzda en büyük net satıcı ise Rusya oldu ve 6 ton satış gerçekleştirdi; onu Türkiye, Ürdün ve Özbekistan 1'er ton ile takip etti. Yıl başından bu yana merkez bankalarının bildirdiği alımlar, toplamda yaklaşık 130 tona ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde bildirilen yaklaşık 160 tonluk alımla karşılaştırıldığında düşüş gösteriyor. Ancak merkez bankalarının altın alımları yavaşlayan hızla da olsa devam ediyor.

7 ayda 130 tonluk altın alımı! Fiyata bakmadan ‘Merkez’den topluyorlar
Başlık Resmi7 ayda 130 tonluk altın alımı! Fiyata bakmadan ‘Merkez’den topluyorlar

ÇİN ALIYOR

Bu yılki faaliyetlere bakıldığında ise Polonya Merkez Bankasının ocak-temmuz döneminde 90 ton alımı dikkat çekti. Ülke, 640 ton altın rezervine ulaştı.

Çin Halk Bankası ise arka arkaya 21’inci ayda da altın alımlarına devam etti. Çin’in yılbaşından bu yana altın rezervlerine 60 ton eklediği ve rezervlerini 2.366 tona çıkardığı ifade edildi. Buna karşılık söz konusu altın miktarının Çin’in toplam rezervlerinde %8 gibi düşük bir para sahip olduğu da aktarıldı.

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RUSYA SATIYOR

Özbekistan'ın altın varlığının 431 tona çıktığı ve toplam rezervler içinde %87 paya ulaştığı görüldü. Rusya ise yıl başından bu yana 50 ton altın satarak, toplam rezervlerini 2.277 tona düşürdü.

Öte yandan Güney Kore Merkez Bankası da 13 yıl aradan sonra resmi altın tahsisini açıkladı. Bankanın altın destekli ETF'ler aracılığıyla yaptığı tahsisin yaklaşık 250 milyon ABD doları büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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